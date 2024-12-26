ФСБ России утверждает, что сорвала серию терактов против высокопоставленных сотрудников Минобороны. Задержаны четверо россиян

В сообщении спецслужбы говорится, что в ноябре 2024 года в Москву из Украины „под видом депортированного лица“ транзитом через Молдову и Грузию приехал гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами. Он, как утверждается, изъял из тайника взрывчатку и систему видеонаблюдения. Взрывное устройство было замаскировано под пауэрбанк. По версии следствия, бомбу планировалось заложить под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, водителем которого был его близкий родственник. Подозреваемый в подготовке покушения задержан, утверждают в ФСБ.

ФСБ сообщила также о задержании москвича, которого подозревают в выполнении заданий украинских спецслужб. По версии следствия, он собирал информацию о местах проживания и работы высокопоставленных сотрудников Минобороны России и их семей. Снятые фото и видео материалы он якобы передавал своим кураторам для подготовки терактов, отмечается в заявлении ведомства.

Прецеденты уже были?

В ночь на 17 декабря стало известно, что в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его водитель. СК возбудил уголовное дело. 16 декабря Служба безопасности Украины объявила, что против Игоря Кириллова возбуждено уголовное дело. По версии украинского следствия, по приказу генерала с начала российско-украинской войны ВС РФ применили химические боеприпасы больше 4,8 тысячи раз.

17 декабря cледственный комитет заявил о задержании подозреваемого в совершении теракта в Москве. По данным силовиков, на допросе мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами. За выполнение задания ему пообещали вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и возможность выезда в одну из европейских стран.