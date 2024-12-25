СМИ опубликовали видео из салона самолета Azerbaijan Airlines, снятое сразу после крушения

Ролик записал один из пассажиров самолета Субхонкул Рахимов, который летел из Екатеринбурга в Грозный с пересадкой в Баку. Рахимов, по данным Mash и Baza, выжил при крушении — он находился в хвосте самолета, который отвалился после столкновения с землей. По словам Рахимова, люди, сидевшие вокруг него, также выжили.

Внимание! Далее опубликован ролик с изображением пострадавших при авиакатастрофе, а также его описание. Если эти кадры и текст могут вам навредить, не смотрите видео и не читайте текст.

На записи слышны стоны и просьбы о помощи людей, которые пытаются выбраться, видны кровь, кислородные маски и покореженный фюзеляж.

Телеграм-канал „112“ также опубликовал видео из салона самолета, которое Рахимов записал до крушения. На записи видно, что в салоне выпали кислородные маски, а люди волнуются и молятся.

Самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение возле Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. Борт направился в Казахстан после того, как не смог приземлиться в России. На борту находились пассажиры из Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. МЧС Казахстана сообщило, что в самолете летели 69 человек. По данным местных властей, погибли четыре человека, а 29 пострадавших, включая двух детей, госпитализированы. В прокуратуре Азербайджана сообщили, что при крушении выжили 32 человека, но это неокончательные данные. В Азербайджане 26 декабря объявили днем траура.

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