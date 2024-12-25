ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1036-й день) | В рождественское утро Россия атаковала Украину ракетами

По его словам, принимаются меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Воздушные силы Украины ночью сообщали о взлете группы российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, утром были зафиксированы пуски крылатых ракет типа „Калибр“ из Черного моря. Харьков, согласно заявлению властей, обстреливали баллистическими ракетами.

По Харькову в рождественскую ночь нанесли серию ракетных ударов, двух пострадавших доставили в больницу, заявили в МВД Украины. По данным МВД, в городе были пожары, повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, автомобили. Областная администрация сообщает о шести пострадавших.

Многочисленные взрывы прозвучали в Харькове, Днепре, Кременчуге, Кривом Роге и других городах страны.

„Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС, — сказано в пресс-релизе ДТЭК. — В этом году это уже 13-я массированная атака на украинскую энергетику и 10-я массированная атака на энергетические предприятия компании“.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия „снова массированно атакует энергетику“, в связи с чем оператор энергетической системы принимает меры ограничения потребления электричества. По Украине ввели графики отключений света.

В рождественское утро Россия атаковала Украину ракетами разных типов и дронами, целью снова стали объекты энергетики, сообщили украинские власти и военные. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, в Киеве люди укрывались в метро.

На большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, была объявлена воздушная тревога в связи со взлетом российских бомбардировщиков Ту-95МС.

„Как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность — будьте в укрытиях!“ — написал он в фейсбуке.

Власти Ингушетии сообщили о падении беспилотника

Утром в среду на территории города Малгобека упал беспилотник самолетного типа, жертв и разрушений нет, заявил в телеграме глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

„Выясняются обстоятельства происшедшего, проверяются цели и задачи запуска беспилотника на территорию Ингушетии“, — написал он.

Осенью и в декабре беспилотники несколько раз атаковали соседнюю Чечню — расположение силовиков в Грозном и „университет спецназа“ в Гудермесе.

Зеленский прокомментировал новый массированный удар по Украине

„Каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты“, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграме.

По его мнению, российский президент Владимир Путин „сознательно выбрал Рождество для атаки“.

„Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели — наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине“, — заявил Зеленский.

По его данным, сбить удалось более 50 ракет и „значительную часть дронов“. „К сожалению, есть попадания, — добавил он. — В нескольких регионах есть отключение [электричества]“.

В Днепропетровской области при ракетной атаке погиб человек — власти

„Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек“, — сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В Кировоградской области в результате падения обломков возник пожар в складском помещении, погибших и травмированных нет, сообщают спасатели и МВД Украины (последствия пожара — на фото).