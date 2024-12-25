ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1036-й день) | В рождественское утро Россия атаковала Украину ракетами
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Воздушная тревога по всей Украине
На большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, была объявлена воздушная тревога в связи со взлетом российских бомбардировщиков Ту-95МС.
„Зафиксирован взлет группы Ту-95МС с аэродрома „Оленья“ (Мурманская область РФ). Курс — южный“, — сообщают Воздушные силы ВСУ.
В рождественское утро Россия атаковала Украину ракетами разных типов и дронами, целью снова стали объекты энергетики, сообщили украинские власти и военные. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, в Киеве люди укрывались в метро.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия „снова массированно атакует энергетику“, в связи с чем оператор энергетической системы принимает меры ограничения потребления электричества. По Украине ввели графики отключений света.
„Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС, — сказано в пресс-релизе ДТЭК. — В этом году это уже 13-я массированная атака на украинскую энергетику и 10-я массированная атака на энергетические предприятия компании“.
Многочисленные взрывы прозвучали в Харькове, Днепре, Кременчуге, Кривом Роге и других городах страны.
По Харькову в рождественскую ночь нанесли серию ракетных ударов, двух пострадавших доставили в больницу, заявили в МВД Украины. По данным МВД, в городе были пожары, повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, автомобили. Областная администрация сообщает о шести пострадавших.
Воздушные силы Украины ночью сообщали о взлете группы российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, утром были зафиксированы пуски крылатых ракет типа „Калибр“ из Черного моря. Харьков, согласно заявлению властей, обстреливали баллистическими ракетами.
Российские войска атакуют энергетику — министр
Россия осуществляет массированную атаку на энергосистему Украины, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, принимаются меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.
„Как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность — будьте в укрытиях!“ — написал он в фейсбуке.
Власти Ингушетии сообщили о падении беспилотника
Утром в среду на территории города Малгобека упал беспилотник самолетного типа, жертв и разрушений нет, заявил в телеграме глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
„Выясняются обстоятельства происшедшего, проверяются цели и задачи запуска беспилотника на территорию Ингушетии“, — написал он.
Осенью и в декабре беспилотники несколько раз атаковали соседнюю Чечню — расположение силовиков в Грозном и „университет спецназа“ в Гудермесе.
Зеленский прокомментировал новый массированный удар по Украине
„Каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты“, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграме.
По его мнению, российский президент Владимир Путин „сознательно выбрал Рождество для атаки“.
„Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели — наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине“, — заявил Зеленский.
По его данным, сбить удалось более 50 ракет и „значительную часть дронов“. „К сожалению, есть попадания, — добавил он. — В нескольких регионах есть отключение [электричества]“.
В Днепропетровской области при ракетной атаке погиб человек — власти
„Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек“, — сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В Кировоградской области в результате падения обломков возник пожар в складском помещении, погибших и травмированных нет, сообщают спасатели и МВД Украины (последствия пожара — на фото).
Россия в ночь на 25 декабря нанесла комбинированный удар ракетами различного типа и дронами по объектам энергетической инфраструктуры, заявили украинские власти.
Российские военные пока не комментировали очередной массированный удар.
В Курской области под обстрел попал город Льгов — власти
Врио губернатора Курской области в среду утром заявил, что украинские власти нанесли удар „по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова“.
„Принимаются все необходимые меры. Информация о последствиях уточняется“, — написал Александр Хинштейн в своем телеграм-каналы.
Неофициальные каналы публикую видео предполагаемых последствий удара по Льгову — на них видны разрушения и возгорания.
Позже ТАСС опубликовал видео, на котором видны серьезные разрушения в многоквартирном доме и автомобили, засыпанные обломками.
Ранее на этой неделе российские власти сообщали о ракетном обстреле другого города в Курской области — Рыльска. По их данным, жертвами удара стали пять человек.
Украинская сторона не комментировала эти заявления.
Российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы — Санду
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российская ракета во время массированной атаки на Украину в ночь на 25 декабря нарушила воздушное пространство страны. Она написала об этом в Х, внимание на пост обратила „Украинская правда“.
„Пока наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает разрушение — нацеливается на энергетическую инфраструктуру Украины и нарушает воздушное пространство Молдовы ракетой“, — заявила Санду.
Она назвала атаку нарушением международного права. „Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной“, — написала Санду.
Российские военные не комментировали ее заявление, Би-би-си не может его независимо подтвердить.
Мониторинговые паблики утверждали, что российская ракета преодолела 140 километров над территориями Молдовы и Румынии, залетев из Винницкой области, отмечает „Украинская правда“.
Четыре человека погибли в результате удара по Льгову — Хинштейн
По предварительной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ города Льгов в Курской области на месте погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
„Госпитализированы пять пострадавших, в том числе одна женщина в тяжелом состоянии, — написал он в телеграме. — Серьезные повреждения получили жилой пятиэтажный дом, два жилых одноэтажных дома, а также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты“.
„В соседних частных жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 автомашин. Также из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода“, — описал последствия атаки Хинштейн.
Украинская сторона не комментировала его заявления, Би-би-си не может их независимо подтвердить.
На этой неделе в Курской области под массированный обстрел попал город Рыльск, власти сообщали о пяти погибших мирных жителях.
Удар по Льгову, по предварительным данным, был нанесен из РСЗО HIMARS, передает ТАСС со ссылкой на СКР. Это же оружие власти упоминали после обстрела Рыльска.
Минобороны России прокомментировало массированный удар по Украине
Вооруженными силами России утром 25 декабря был нанесен „массированный удар высокоточным оружием большой дальности“ и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, говорится в заявлении российского оборонного ведомства.
Минобороны России утверждает, что энергетические объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Как и во всех заявления после предыдущих комбинированных ударов в пресс-релизе есть фраза: „Цель удара достигнута. Все объекты поражены“.
О том, что целью массированной атаки в ночь на Рождество стали объекты энергетической инфраструктуры, ранее сообщали украинские власти, военные и энергетики.
Президент Владимир Зеленский увидел в новом ударе „осознанный выбор не только целей, но и времени и даты“. По его мнению, российский президент Владимир Путин „выбрал Рождество для атаки“.
Над Украиной сбито 113 воздушных целей — Воздушные силы
Россия в ночь на среду совершила комбинированный удар по объектам украинского ТЭК ракетами разных типов воздушного и ударными дронами, всего было выявлено 184 воздушных целей, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Согласно заявлению, было запущено 50 крылатых ракет Х-101/Х-55 с бомбардировщиков Ту-95МС, 12 крылатых ракет „Калибр“ из акватории Черного моря, а также 10 зенитных С-300/С-400, четыре авиационные Х-59/Х-69 и две северокорейские баллистические KN-23. Кроме того, в атаке было задействовано 106 ударных беспилотников.
Воздушные силы утверждают, что сбить удалось 55 крылатых ракет, все четыре авиационные, а также 54 дрона-камикадзе (а еще 52 не достигли целей).
„Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть попадания“, — сказано в пресс-релизе.
Украинские военные подтвердили удар по Льгову в Курской области — СМИ
Вооруженные силы Украины в ночь на среду нанесли удар по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты в городе Льгов в Курской области, сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на заявление Центра стратегический коммуникаций ВСУ в фейсбуке.
Утром в среду стало известно, что Льгов попал под обстрел, в городе есть разрушения, врио губернатора Александр Хинштейн сообщил о четырех погибших мирных жителях.
В заявлении, которое цитирует „РБК-Украина“, говорится, что удар нанесен по расположению пункта управления бригады, который „находился в заброшенном гражданском здании в населенном пункте Льгов“.
„Данное огневое поражение — часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей Вооруженных сил РФ координировать военные операции против народа Украины“, — сказано в заявлении.
Папа римский призвал к прекращению огня в Украине
Папа римский Франциск выступил с ежегодной рождественской речью с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.
Он осудил „крайне тяжелую“ гуманитарную ситуацию в Газе и потребовал освобождения израильских заложников, по-прежнему удерживающихся на территории анклава.
Папа римский призвал к прекращению огня в охваченной войной Украине. Он также обратился с призывом облегчить доступ к гуманитарной помощи в пострадавшем от голода Судане.
В среду рано утром паломники выстроились в очередь, чтобы пройти через огромную Святую дверь у входа в базилику Святого Петра. В Ватикане усилены меры безопасности в связи с недавней смертоносной атакой на рождественском рынке в Германии, унесшей жизни пяти человек.
По материалам Би-би-си.