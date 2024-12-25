В России Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам колонии

Судья 2-го Западного окружного военного суда Игорь Никитчук заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма.

Об этом сообщает корреспондент „Медиазоны“ из зала суда.Прокурор Евгений Майоров запрашивал ровно такой срок. Дело рассмотрели за один день.Защитник Леонид Соловьев сказал в прениях, что в деле нет подтверждений того, что Лазарева именно оправдывала терроризм.

Показания против ведущей дали двое свидетелей. Один из них — Илья Локтионов, он уже давал показания против блогера Камикадзе Ди, вторая — Анна Кизли, ее показания дословно повторяют допрос первого свидетеля.

В августе 2023 года Лазарева дала интервью ютуб-каналу „И грянул Грэм“. Она упомянула атаки беспилотников по российским городам. „Это ужасно, но я радуюсь“, — сказала телеведущая. Татьяна Лазарева не живет в России и активно выступает против войны.

В июне МВД РФ объявило Татьяну Лазареву в розыск. Информацию об этом „Медиазона“ обнаружила в базе ведомства.

Как следует из карточки розыска, против Лазаревой возбуждено уголовное дело, однако, по какой статье, не уточняется.

Летом 2022 года Минюст внес Лазареву в реестр „иностранных агентов“, указав источником ее финансирования именно эту страну. В апреле депутат Госдумы Елена Ямпольская написала в Генпрокуратуру донос с требованием проверить телеведущую.

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