В результате взрыва в торговом центре „Алания Молл“ во Владикавказе утром в среду, 25 декабря, погибла женщина. Еще два человека были ранены. По данным Telegram-канала „112“, погибшая - 57-летняя уборщица, которая работала в этом центре.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что взрыв был вызван „падением обломков сбитого беспилотника“. В Следственном комитете РФ поначалу утверждали, что произошел „хлопок газовоздушной смеси“. Однако позднее Меняйло, ссылаясь на министерство обороны РФ, заявил, что взрыв и пожар в торговом центре произошли вследствие падения дрона самолетного типа. „Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл извне“, - написал он.

Меняйло призвал „не поддаваться панике“ на фоне сообщений о том, что жители Северной Осетии „массово забирают детей из школ, детских садов“. В 10.15 пожар в торговом центре был полностью ликвидирован, сообщил глава республики.

Дроны СБУ взорвали склад боеприпасов в Ростовской области

На днях беспилотники Службы безопасности Украины нанесли удар по складу боеприпасов на полигоне „Кадамовский“, одном из крупнейших военных объектов России, расположенном неподалеку от Новочеркасска Ростовской области. Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбе.

По данным источника, в результате атаки склад полностью уничтожен. Этот объект использовался для обеспечения российских войск, действующих на Краматорском направлении. Разрушение склада привело к значительным логистическим затруднениям для российских войск, что оказывает влияние на их способность продолжать боевые действия.

„СБУ продолжает наносить удары по военной инфраструктуре противника в тылу, откуда поступает вооружение на фронт. Применение беспилотников для нейтрализации подобных объектов будет продолжено“, — сообщил источник.

Украина продолжает атаковать объекты в России