МВД РФ объявило в розыск оппозиционера Илью Яшина
МВД РФ объявило в розыск политика Илью Яшина, который в августе вышел на свободу из колонии в результате масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Информацию об этом „Медиазона“ нашла в базе розыска ведомства.
По данным „Медиазоны“, карточка появилась в базе розыска МВД сегодня, 25 декабря. О возбуждении нового уголовного дела против оппозиционера официально не сообщалось.
„Я ничего про это не знаю. Но, видимо, по-тихому возбудили уголовное дело, чтобы арестовать сразу в аэропорту, если я решу вернуться в Россию. Не удивлен, конечно. Этого следовало ожидать“, — сказал „Медиазоне“ Илья Яшин.
Обмен заключенными между Россией и Западом произошел 1 августа. Москва передала Западу 16 человек, включая журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, политиков Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, правозащитника Олега Орлова и художницу Сашу Скочиленко. В Россию в том числе вернулся Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному сроку за убийство чеченского полевого командира.
Спустя несколько дней после освобождения Илья Яшин дал интервью „Дождю“. Политик отметил, что пока не понимает, как продолжать политическую деятельность за границей, так как пока он находился в тюрьме в России, его слова имели вес. Яшин рассказал, что немецкое правительство выдало ему справку, которая заменяет паспорт, а также национальную визу. Следующие две недели он проведет в Германии, пока будет решаться вопрос с его дальнейшим статусом. Политик подчеркнул, что не будет просить политического убежища.
„В 41 год понять, что у тебя нет ничего, кроме пакета с носками и трусами, ты не понимаешь, где будешь жить завтра и организовывать свою жизнь — это сложное ощущение. Но я к этому отношусь философски, бытовые вопросы меня волнуют меньше, чем вопросы гуманитарного характера. Главное мое беспокойство — мои товарищи, которые по-прежнему остаются за решеткой“ — сказал он.
Комментируя войну в Украине, политик призвал стороны сесть за стол переговоров. По его словам, он понимает, что такая позиция может вызвать раздражение у украинцев, но ситуация „зашла в тупик, причем в тупик кровавый“.
„Я имею свидетельства из первых рук, потому что спецназовцы ФСБ, которые нас конвоировали, были довольно общительными. И рассказывали про свои командировки и огромные жертвы, которые были на их глазах при наступлении на Харьков“, - сказал он.
Яшин выразил надежду, что следующая политическая амнистия заключенных произойдет 9 мая 2025 года, в День Победы. Он отметил, что все зависит от того, в какой стадии к тому моменту будут находиться боевые действия в Украине. По словам политика, в российских тюрьмах остаются политзаключенные с тяжелыми заболеваниями, которых нужно срочно освободить.