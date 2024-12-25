МВД РФ объявило в розыск оппозиционера Илью Яшина

По данным „Медиазоны“, карточка появилась в базе розыска МВД сегодня, 25 декабря. О возбуждении нового уголовного дела против оппозиционера официально не сообщалось.

„Я ничего про это не знаю. Но, видимо, по-тихому возбудили уголовное дело, чтобы арестовать сразу в аэропорту, если я решу вернуться в Россию. Не удивлен, конечно. Этого следовало ожидать“, — сказал „Медиазоне“ Илья Яшин.

Обмен заключенными между Россией и Западом произошел 1 августа. Москва передала Западу 16 человек, включая журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, политиков Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, правозащитника Олега Орлова и художницу Сашу Скочиленко. В Россию в том числе вернулся Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному сроку за убийство чеченского полевого командира.

Спустя несколько дней после освобождения Илья Яшин дал интервью „Дождю“. Политик отметил, что пока не понимает, как продолжать политическую деятельность за границей, так как пока он находился в тюрьме в России, его слова имели вес. Яшин рассказал, что немецкое правительство выдало ему справку, которая заменяет паспорт, а также национальную визу. Следующие две недели он проведет в Германии, пока будет решаться вопрос с его дальнейшим статусом. Политик подчеркнул, что не будет просить политического убежища.

„В 41 год понять, что у тебя нет ничего, кроме пакета с носками и трусами, ты не понимаешь, где будешь жить завтра и организовывать свою жизнь — это сложное ощущение. Но я к этому отношусь философски, бытовые вопросы меня волнуют меньше, чем вопросы гуманитарного характера. Главное мое беспокойство — мои товарищи, которые по-прежнему остаются за решеткой“ — сказал он.

Комментируя войну в Украине, политик призвал стороны сесть за стол переговоров. По его словам, он понимает, что такая позиция может вызвать раздражение у украинцев, но ситуация „зашла в тупик, причем в тупик кровавый“.