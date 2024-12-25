Опытная швейцарская спортсменка погибла в результате схода лавины

26-летняя София Хедигер погибла в результате схода лавины в Арозе (Швейцарские Альпы), сообщает ESPN. Несчастный случай произошел на горнолыжном курорте Ароса. „Мы потрясены, и все наши мысли — с семьёй Софи, которой мы выражаем глубочайшие соболезнования. Для семьи Swiss-Ski трагическая смерть Софи Хедигер омрачила рождественские праздники. Мы безмерно опечалены“, — заявил глава федерации Вальтер Ройссер в пресс-релизе.

Также Ройссер отметил, что организация не будет предоставлять никакой дополнительной информации о гибели Хедигер в интересах её семьи.

По данным полиции, 26-летняя София Хедигер каталась на закрытой трассе в сопровождении другого спортсмена. Они покинули закрытую трассу, и женщина оказалась под лавиной на склоне. Экстренные службы были оперативно оповещены, но, к сожалению, спасти спортсменку не удалось.

Федерация лыжного спорта Швейцарии отметила, что горы Арозы были хорошо знакомы Софи Хедигер. „Она выросла в Хоргене и много времени проводила в этом регионе. Именно здесь её жизнь, связанная с фрирайдом — её любимым хобби, — трагически, внезапно и слишком рано подошла к концу“, — говорится в официальном обращении федерации.

Софи Хедигер скончалась через девять дней после того, как 14 декабря ей исполнилось 26 лет.

Софи Хедигер, специализирующаяся в сноуборд-кроссе, в сезоне 2023/24 добилась значительных успехов, впервые поднявшись на два подиума Кубка мира. Во время генеральной репетиции чемпионата мира в Санкт-Морице она завоевала второе место. Одной из её спортивных мечт было завоевание медали на домашнем чемпионате мира, который пройдет в Энгадине в марте 2025 года. Другую мечту она уже осуществила, приняв участие в Олимпийских играх 2022 года в Китае. Кроме того, она стала победительницей Универсиады 2023 года в Лейк-Плэсиде.

Софи Хедигер также планировала участие в Олимпийских играх 2026 года, которые будут проходить в Италии.