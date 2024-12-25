В Ида-Таллиннской Центральной больнице в канун Рождества родились 8 детей

Руководитель акушерского отделения Гретель Тармас отметила, что рождественская ночь прошла спокойно. Все мамы и малыши здоровы и находятся в хорошем настроении. „Особенно приятно видеть, как семьи получают самый драгоценный подарок именно в это волшебное время“, – подчеркнула Тармас.

В прошлом году в канун Рождества в Ида-Таллиннской Центральной больнице родились девять детей.

Эстония в 2023 году обновила антирекорд рождаемости

В 2023 году в Эстонии было зафиксировано менее 11 000 рождений, что продолжило снижение рождаемости, начавшееся в 2022 году, когда количество новорожденных впервые за столетие опустилось ниже 12 000. В прошлом году родилось 10 721 ребенок, что на 850 или почти на 8% меньше, чем в 2022 году. Об этом писал RusERR в январе.

Из всех новорожденных 5266 были девочками, а 5455 — мальчиками. Почти половина всех рождений пришлась на столичный регион: 3609 детей в Таллинне и 1602 в Харьюмаа. В Тартуском уезде родилось 1517 детей, а на остальные 13 уездов пришлось только 37% от общего числа новорожденных.

На Хийумаа было зарегистрировано 62 рождения, в Ида-Вирумаа — 685, в Йыгевамаа — 214, в Ярвамаа — 275, в Ляэнемаа — 161, в Ляэне-Вирумаа — 424, в Пылвамаа — 190, в Пярнумаа — 668, в Рапламаа — 248, на Сааремаа — 286, в Валгамаа — 176, в Вильяндимаа — 365 и в Вырумаа — 239.

В то же время в 2023 году в Эстонии умерло 15 832 человека, что привело к естественному убытку населения в размере 5111 человек. В 2022 году количество рождений снизилось на 12% по сравнению с предыдущим годом, составив 11 588.

Наибольший уровень рождаемости в Эстонии был в 1980-е годы, когда в среднем ежегодно рождалось около 24 000 детей, а в 1987 году был установлен рекорд — более 25 000 рождений.

Рождаемость в ЕС

В 2023 году рождаемость в ЕС упала до нового рекордно низкого уровня, сократившись почти вдвое с пиковых значений 1960-х годов, пишет novayagazeta.ee.