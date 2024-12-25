Вчера полиции пришлось заниматься случаями семейного насилия. Задержали 29 нетрезвых водителей

Как сообщила Delfi ответственный сотрудник Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, недоразумения, которые, как правило, пытались решить физически, происходили в семейном кругу, между соседями, а также на улице. Почти во всех случаях хотя бы одна из сторон находилась в состоянии алкогольного опьянения.