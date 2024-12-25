25.12.2024, 12:00
Вчера полиции пришлось заниматься случаями семейного насилия. Задержали 29 нетрезвых водителей
ФОТО: Tanel Meos
В рождественский сочельник, 24 декабря, у полиции было много работы. Большое количество вызовов было связано с насилием в близких отношениях. От управления транспортным средством отстранили 29 водителей, находившихся в состоянии опьянения.
Как сообщила Delfi ответственный сотрудник Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, недоразумения, которые, как правило, пытались решить физически, происходили в семейном кругу, между соседями, а также на улице. Почти во всех случаях хотя бы одна из сторон находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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