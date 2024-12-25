ЧП и криминал
25.12.2024, 12:00

Вчера полиции пришлось заниматься случаями семейного насилия. Задержали 29 нетрезвых водителей

 
Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное.
ФОТО: Tanel Meos

В рождественский сочельник, 24 декабря, у полиции было много работы. Большое количество вызовов было связано с насилием в близких отношениях. От управления транспортным средством отстранили 29 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Как сообщила Delfi ответственный сотрудник Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, недоразумения, которые, как правило, пытались решить физически, происходили в семейном кругу, между соседями, а также на улице. Почти во всех случаях хотя бы одна из сторон находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Обычно в полицию за сутки поступает в среднем от 20 до 30 вызовов, связанных с семейным насилием, однако в праздники количество таких вызовов увеличивается. Например, 24 декабря 2023 года в полицию поступило 60 вызовов по поводу бытового насилия.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии