ВИДЕО | В Казахстане потерпел крушение самолет с пассажирами на борту, погибли 38 человек

Близ Актау на юго-западе Казахстана потерпел крушение пассажирский самолет, выполнявший рейс Баку - Грозный, пишет DW. Об этом сообщают казахстанские СМИ и МЧС Казахстана. Первоначально агентство „Казинформ“ сообщало, что в самолете летели 105 человек и пять членов экипажа, но в дальнейшем агентство уточнило эту информацию. Телеграм-канал Baza опубликовал список пассажиров, находившихся на борту самолета, в нем 67 человек.

По информации Министерства транспорта Казахстана, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines, произошедшего 25 декабря в Актау на западе страны, погибли 38 человек. Об этом пишет Tengrinews.kz.

По предварительным данным, при крушении самолета выжили 6 человек, сообщает глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова. Позднее появилась информация о том, что с места крушения в больницу доставлены 12 человек, включая одного ребенка.

Как пишет Lada.Kz со ссылкой на Казаэронавигацию, самолет „объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в г.Актау“.

На место крушения работают 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Видео спасения пассажиров упавшего самолета в Казахстане — первые минуты после падения „Эмбраера“ Azerbaijan Airlines.

По предварительным данным, самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщило азербайджанское агентство АПА. После этого лайнер направился в Казахстан для вынужденной посадки, пишет Медуза. Причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц, сообщает „Sputnik Азербайджан“ со ссылкой на авиакомпанию. Об этом же заявили в Росавиации. В то же время Orda.kz сообщает, что, по данным управления здравоохранения Мангистауской области Казахстана, на борту самолета взорвался баллон.