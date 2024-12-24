ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1035-й день) | Украина получила первый миллиард долларов от заблокированных российских активов

WP: Байден готовит „прощальный удар по военной кубышке“ Путина — санкции против российской энергетики Источник: The Washington Post Президент США Джо Байден рассматривает возможность ввести новые санкции в отношении энергетического сектора России в последние недели своего президентского срока, сообщила 24 декабря газета The Washington Post, ссылаясь на слова четырех источников. Издание назвало возможные санкции „прощальным ударом Байдена по военной кубышке Путина“. По словам источников, новые меры могут быть направлены против так называемого теневого флота России — международных судов, которые перевозят российскую нефть в обход санкций. Кроме того, ограничения могут распространить на экспортеров российской нефти, которые ранее не подпадали под санкции. Также, по словам собеседников WP, рассматривается возможность отозвать лицензии, которые позволяют банкам обрабатывать платежи за российские энергоресурсы. Источники отметили, что введение санкций даст команде избранного президента США Дональда Трампа больше рычагов давления на президента РФ Владимира Путина в ходе переговоров о прекращении российско-украинской войны. Высокопоставленный американский чиновник сказал, что эти меры позволят Украине находиться в „наилучшем возможном положении“ для самообороны и вести переговоры о мире на „справедливых“ условиях. Агентство Bloomberg первым сообщило 11 декабря, что США рассматривают санкции, направленные против торговли российской нефтью. По информации источников агентства, команда Байдена прорабатывает ограничения на экспорт некоторых видов российской нефти, а также санкции против теневого флота, участвующего в перевозке нефти.

Российские военные ударили по Кривому Рогу. Поврежден многоэтажный жилой дом, есть пострадавшие, один человек погиб Источник: Сергей Лысак В результате удара российских войск по Кривому Рогу поврежден многоэтажный жилой дом, сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Судя по фотографиям и видео, которые распространили украинские телеграм-каналы, частично разрушен многоэтажный жилой дом. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские военные ударили по городу баллистическими ракетами, попав в четырехэтажный дом на 32 квартиры. Сколько из них разрушено, неясно.

В Бердянске взорвали автомобиль главы назначенной РФ администрации города Источник: Суспильне В Бердянске, который находится на подконтрольной РФ территории Запорожской области взорвали автомобиль „главы совета города“ Виталия Нечеты. Первым об этом сообщил телеграм-канал „Бердянск сейчас“. Взрыв произошел около шести утра во дворе дома Нечеты. Предположительно, он получил ранения. Пострадал ли кто-то еще — неясно. Позднее данные подтвердил исполняющий обязанности начальника Бердянской городской военной администрации Украины Николай Матвиенко. „Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует“, — сказал он. Подтверждений с российской стороны по поводу инцидента не поступало. До войны Нечета возглавлял местный дом культуры „Нефтехимик“. После оккупации города он перешел на сторону России.

Татьяна Лазарева заочно получила шесть с половиной лет за „оправдание терроризма“ 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к шести с половиной годам колонии по статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Гособвинитель просил для Лазаревой именно такой срок, суду на вынесение приговора потребовалось всего несколько часов после прений сторон. Защита заявила, что обжалует приговор. Лазареву судили заочно, в ходе процесса она не признала вину. Телеведущая объявлена в международный розыск, срок приговора в ее отношении будет отсчитываться с момента задержания или экстрадиции в Россию. Уголовное дело в отношении Лазаревой возбудили в мае 2024 года по жалобе депутата Госдумы Андрея Альшевских из-за слов телеведущей в интервью об ударах украинских беспилотников по России. „Это ужасно, но я радуюсь“, — сказала она. Лазарева после начала войны уехала из России и неоднократно публично критиковала действия властей РФ. В июле 2022 года ее объявили „иностранным агентом“, а в июне 2024 года Росфинмониторинг внес ее в свой перечень террористов и экстремистов.

Зеленский: Украина предлагала Словакии компенсировать потери от отмены транзита российского газа Источник: BBC News русская служба Украина по запросу Еврокомиссии предлагала Словакии компенсировать потери, связанные с отменой транзита российского газа через Украину, но словацкий премьер Роберт Фицо от всех предложений отказался, сказал президент Украины Владимир Зеленский. „Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной“, — написал накануне Зеленский в соцсети Х. В прошлое воскресенье, 22 декабря, в Москву прилетел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чтобы встретиться в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла на фоне истекающего соглашения о транзите российского газа в Европу через территорию Украины. Зеленский раскритиковал Фицо за нежелание найти альтернативу российскому газу: „Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами“, — сказал Зеленский, добавив, что премьер Словакии „хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу“.

МЧС России начало использовать домофоны для экстренного оповещения Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков, передает агентство „РИА Новости“. Система экстренного оповещения жителей через домофоны уже введена в трех приграничных регионах: Брянской, Белгородской и Курской областях, рассказал Куренков. По его словам, домофоны подключают к системе в Липецкой и Владимирской областях, а также в Санкт-Петербурге. А ранее тестирование предупреждения провели в Пермском крае.