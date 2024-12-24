Праздничный кулинарный марафон начался: простые способы сэкономить и уменьшить количество отходов(1)
Традиционные 12 блюд, на новогодний стол, делают его особенно богатым. Однако, согласно недавнему новогоднему исследованию, двое из пяти жителей Эстонии хотели бы сократить количество пищевых отходов во время праздников. Руководитель отдела питания IKEA в Эстонии Лаури Томингас делится практическими советами, как организовать праздничный пир, без урона кошельку и сводя количество отходов к минимуму.
„Еда – это неотъемлемая часть праздников. Трудно представить это время года без застолий, полных вкусных блюд, приготовленных своими руками или гостями. Вдумчивый подход к праздничному застолью может быть не менее удовлетворяющим, если не более – он помогает рационально использовать ресурсы, добавляет уникальности и при этом не умаляет изобилия. Планируя меню, творчески используя остатки и покупая только необходимое, можно сэкономить деньги и уменьшить количество отходов, не жертвуя вкусом и атмосферой праздника. Более того, осознанное приготовление пищи позволяет сэкономить время на кухне, чтобы посвятить больше времени близким в эти праздничные дни“, – отмечает руководитель отдела питания IKEA в Эстонии Лаури Томингас.
Планируйте. Стоит определить, сколько блюд вы будете готовить и на сколько человек. Подумайте также о тех ингредиентах, которые можно использовать в нескольких блюдах или переработать для следующего приема пищи. Например, оставшиеся овощи можно превратить в суп, а черствый хлеб — в чесночные сухарики. Составив список покупок, вы избежите лишних расходов на ненужные продукты.
Хранение – ключ к успеху. Чтобы улучшить удобство, оборудуйте кухню разнообразными решениями для хранения продуктов: контейнерами разного размера, банками, силиконовыми крышками, многоразовыми пакетами, зажимами для упаковки и другими аксессуарами. Такое недорогое вложение окупится в долгосрочной перспективе, помогая сохранять продукты свежими не только во время праздников, но и в повседневной жизни. Правильное хранение упрощает управление остатками еды, снижает количество отходов и поддерживает порядок на кухне.
Подавайте порциями. Вместо того чтобы выставлять на стол все блюда сразу, подавайте их небольшими порциями. Это предотвратит увядание салатов, черствение выпечки и потерю привлекательности других блюд. Еду можно подавать и хранить в контейнерах с крышками — это не только удобно для подачи, но и позволяет легко сменить блюдо. Таким образом, еда останется свежей, а количество отходов будет минимальным.
Не оставляйте еду на столе на ночь. Длительное пребывание еды при комнатной температуре может привести к размножению бактерий и порче, что сделает ее небезопасной для употребления. Вместо этого храните остатки еды в герметичных контейнерах, многоразовых пакетах или фиксируйте упаковки зажимами и сразу убирайте в холодильник. Этот простой шаг помогает сохранить вкус, аромат и привлекательный вид блюд до следующего дня.
Используйте остатки еды с фантазией. Повторное использование остатков еды позволяет сэкономить деньги, сократить отходы и насладиться вкусными блюдами без необходимости докупать ингредиенты. Вместо того чтобы выбрасывать остатки, превратите их в новые блюда. Например, из овощей можно приготовить крем-суп или сытную солянку, которую даже можно сварить на костре во время прогулки. Остатки фруктов легко превратить в утренние смузи, а хлеб, мясо и сыр — в аппетитные горячие сэндвичи.
Замораживайте, что можно. Заморозка — отличный способ продлить срок хранения многих продуктов и остатков блюд, сократить отходы и сэкономить время в будущем. Вы можете замораживать ягоды, овощи, хлеб и даже готовые блюда. Обязательно подписывайте замороженные продукты с указанием даты хранения. Заморозка позволяет наслаждаться любимыми блюдами и ингредиентами даже спустя долгое время после праздников, делая процессы с едой более практичным и эффективным.
Делитесь с другими. Часто мы готовим больше, чем нужно. Предложите гостям взять еду с собой, когда они будут уходить. Упаковывайте продукты отдельно (мясо, рис и т.д.) в разные контейнеры и держите их в холодильнике до момента отъезда гостей. Это избавит их от необходимости готовить следующий прием пищи дома.
Онлайн-опрос о праздновании Рождества был проведен исследовательской компанией Norstat в сентябре 2024 года по заказу IKEA, в нем приняли участие 1000 жителей Эстонии.