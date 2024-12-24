Праздничный кулинарный марафон начался: простые способы сэкономить и уменьшить количество отходов

„Еда – это неотъемлемая часть праздников. Трудно представить это время года без застолий, полных вкусных блюд, приготовленных своими руками или гостями. Вдумчивый подход к праздничному застолью может быть не менее удовлетворяющим, если не более – он помогает рационально использовать ресурсы, добавляет уникальности и при этом не умаляет изобилия. Планируя меню, творчески используя остатки и покупая только необходимое, можно сэкономить деньги и уменьшить количество отходов, не жертвуя вкусом и атмосферой праздника. Более того, осознанное приготовление пищи позволяет сэкономить время на кухне, чтобы посвятить больше времени близким в эти праздничные дни“, – отмечает руководитель отдела питания IKEA в Эстонии Лаури Томингас.

Планируйте. Стоит определить, сколько блюд вы будете готовить и на сколько человек. Подумайте также о тех ингредиентах, которые можно использовать в нескольких блюдах или переработать для следующего приема пищи. Например, оставшиеся овощи можно превратить в суп, а черствый хлеб — в чесночные сухарики. Составив список покупок, вы избежите лишних расходов на ненужные продукты.

Хранение – ключ к успеху. Чтобы улучшить удобство, оборудуйте кухню разнообразными решениями для хранения продуктов: контейнерами разного размера, банками, силиконовыми крышками, многоразовыми пакетами, зажимами для упаковки и другими аксессуарами. Такое недорогое вложение окупится в долгосрочной перспективе, помогая сохранять продукты свежими не только во время праздников, но и в повседневной жизни. Правильное хранение упрощает управление остатками еды, снижает количество отходов и поддерживает порядок на кухне.