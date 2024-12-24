Жители Эстонии покупают товары в рассрочку. Чаще всего это касается мебели, электроники и одежды

По данным Inbank, в этом году заметный рост использования „покупай сейчас, платипозже“ наблюдается в так называемой универсальной категории, то есть в магазинах и интернет-площадках, которые продают товары разных категорий, а стоимость среднейкорзины выше.

„К этой категории относятся различные онлайн-магазины, такие какKaup24, Hansapost, Frog и другие. На рост популярности данного решения повлияло такжесотрудничество с Montonio, поставщиком интернет-платежей, которое увеличилоколичество продавцов, предлагающих гибкие способы оплаты“, — объясняет руководитель партнерского канала Inbank Биргит Листманн. Она добавляет, что рост популярноститаких решений особенно заметен в период крупных распродаж, например на Черную пятницу или Рождество.

Гибкие платежные решения чаще используются для крупных покупок

Согласно данным Montonio, решения „покупай сейчас, плати позже“ наиболее популярны в сфере моды, а также при покупке мебели или бытовой техники. Кроме того, такие платежные опции используют для оплаты различных (онлайн-) курсов и товаров медицинского и косметического назначения. „Хотя мы наблюдаем определенные поведенческие шаблоны в различных категориях товаров и услуг, преобладающимфактором остается средняя стоимость корзины — чем она выше, тем больше вероятностьиспользования гибких платежей“, — подчеркнул представитель Montonio Артур Рихвк.

Хотя, по словам Рихвка, использование гибких платежных решений стабильно растет, среди местных потребителей по-прежнему преобладают банковские переводы. „Несмотряна незначительные колебания статистики в течение месяцев, можно сказать, чтобанковские переводы сегодня составляют около 80-85% всех платежей, карточные платежи — 10-12%, а доля „покупай сейчас, плати позже“ и рассрочки — 2-3%“, — отметил он. По его словам, Apple Pay и Google Pay составляют уже более половины всехкарточных платежей.