Жители Эстонии покупают товары в рассрочку. Чаще всего это касается мебели, электроники и одежды(2)
Гибкие платежные решения становятся популярными в Эстонии. Согласно статистике, в этом году решения „покупай сейчас, плати позже“ чаще всегоиспользовались, при покупке мебели, электроники, одежды и обуви. В основном такие решения применяются в интернет-магазинах и точках продаж, где средняя стоимость корзины выше.
По данным Inbank, в этом году заметный рост использования „покупай сейчас, платипозже“ наблюдается в так называемой универсальной категории, то есть в магазинах и интернет-площадках, которые продают товары разных категорий, а стоимость среднейкорзины выше.
„К этой категории относятся различные онлайн-магазины, такие какKaup24, Hansapost, Frog и другие. На рост популярности данного решения повлияло такжесотрудничество с Montonio, поставщиком интернет-платежей, которое увеличилоколичество продавцов, предлагающих гибкие способы оплаты“, — объясняет руководитель партнерского канала Inbank Биргит Листманн. Она добавляет, что рост популярноститаких решений особенно заметен в период крупных распродаж, например на Черную пятницу или Рождество.
Гибкие платежные решения чаще используются для крупных покупок
Согласно данным Montonio, решения „покупай сейчас, плати позже“ наиболее популярны в сфере моды, а также при покупке мебели или бытовой техники. Кроме того, такие платежные опции используют для оплаты различных (онлайн-) курсов и товаров медицинского и косметического назначения. „Хотя мы наблюдаем определенные поведенческие шаблоны в различных категориях товаров и услуг, преобладающимфактором остается средняя стоимость корзины — чем она выше, тем больше вероятностьиспользования гибких платежей“, — подчеркнул представитель Montonio Артур Рихвк.
Хотя, по словам Рихвка, использование гибких платежных решений стабильно растет, среди местных потребителей по-прежнему преобладают банковские переводы. „Несмотряна незначительные колебания статистики в течение месяцев, можно сказать, чтобанковские переводы сегодня составляют около 80-85% всех платежей, карточные платежи — 10-12%, а доля „покупай сейчас, плати позже“ и рассрочки — 2-3%“, — отметил он. По его словам, Apple Pay и Google Pay составляют уже более половины всехкарточных платежей.
Руководитель Montonio прогнозирует, что в следующем году популярность рассрочки продолжит расти. „Продавцы также все чаще внедряют разнообразные платежные решения. В некоторых категориях, например в сфере домашнего интерьера, доля платежей“покупай сейчас, плати позже“ уже превышает 10% и, вероятно, продолжит расти“.
Данные Montonio также показывают, что в этом году увеличилось использование кредитных карт. Однако, по словам Рихвка, сложная экономическая ситуация не является основной причиной этого роста. „Скорее, пользователи ценят удобство и безопасность — кредитные карты обычно предлагают страховку покупок. Это сочетание удобства и возможности сразу приобрести желаемое“, — пояснил он.
Использование платежных решений зависит от сезона
По словам руководителя партнерского канала Inbank, сезонность также играет важнуюроль в использовании решений „покупай сейчас, плати позже“. „Например, чаще всеготакие решения для оплаты электроники применялись в июне и августе, в период выпускныхи начала учебного года. В категории садоводческих товаров пик использования пришелсяна сезон садовых работ, а крупнейшие объемы продаж в сфере интерьера былизафиксированы в марте и апреле“, — отметила Листманн.
Статистика по решениям „покупай сейчас, плати позже“ за этот год также показываетзначительный рост в категории здоровья и благополучия, который, по словам Листманн, увеличился в 3,8 раза по сравнению с прошлым годом. Это указывает на то, что гибкиеплатежные решения все чаще применяются для оплаты услуг в сфере стоматологии, косметологии и частных клиник.