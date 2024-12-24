На мероприятие пришли около 1 500 человек.

Руководитель фонда Hurstinapu Сини Хурсти сообщает, что приглашение на мероприятие было отправлено президенту Александеру Стуббу, сообщают финские СМИ.

Организация разочарована тем, что от канцелярии президента не поступило ничего, кроме автоматического ответа о получении сообщения.

Сини Хурсти отмечает, что ситуация кажется немного странной.

– Саули Ниинистё всегда приходил, когда мог. Обычно он приезжал сюда раз в два года и был со своей семьей каждые другие два года. Мы всегда получали ответ от канцелярии, – говорит она.

Издание Iltalehti поинтересовались отсутствием Стубба в офисе президента, но около 17:00 ответа еще не получили. Помимо Iltalehti, Ilta-Sanomat и местная национальная телекомпания Yle освещали решение президента не участвовать в мероприятии. Перед Рождеством Стубб сообщил прессе, что проведет каникулы с родственниками его и его жены Сюзанны Иннес-Стубб.

Упомянутая рождественская вечеринка состоялась сегодня в Выставочном центре Хельсинки. Гостей было около 1500. Мероприятие отражает общую ситуацию в финском обществе, экономическое положение многих из которых ухудшилось. „Нам пришлось добавить еще больше стульев и столов и в последнюю минуту предоставить еду. По сравнению с прошлым годом число гостей увеличилось как минимум на триста“, - сказали организаторы. Значительно больше было семей с детьми и иностранных студентов. „Они услышали об этом масштабном мероприятии и захотели принять в нем участие. Это приятно“.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить