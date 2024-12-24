Эксперт объясняет: какие налоги придется заплатить, делая пожертвования и оказывая благотворительную помощь?

Марит Кельго, финансовый менеджер адвокатского бюро Hedman, отметила, что вопросы налогообложения следует продумать в любом случае. „Например, мало кто знает, что подоходный налог не удерживается с пожертвований сделанных частным лицoм в сумме до 1200 евро в год и не более 50% облагаемого налогом дохода. Однако, обязательным условием для этого является то, что пожертвование сделано в пользу организаций, которые внесены в список некоммерческих объединений и фондов, обладающих налоговыми льготами“, — пояснила она. Кельго добавила, что данный лимит включает также расходы на обучение, например, оплату детского сада.

Конечно, возврат подоходного налога с пожертвования возможен только в том случае, если подоходный налог был уплачен государству. Также при пожертвовании следует использовать свой личный код, что позволит автоматически отразить пожертвование в налоговой декларации. „При подаче декларации о доходах стоит проверить все внесенные туда пожертвования, и при необходимости добавить их. Если личный код не использовался, пожертвование можно добавить, но тогда Налогово-таможенный департамент может запросить доказательства“, — добавила Кельго.

В случаях, когда помощь оказывается напрямую частному лицу, например, через перевод средств нуждающемуся, возврат подоходного налога невозможен. То же касается средств, опущенных в ящики для сбора пожертвований, так как такие пожертвования документально не подтверждены.

Налоги для компаний

Для предприятий наиболее выгодным вариантом остается помощь через организации, которые внесены в список некоммерческих объединений и фондов, обладающих налоговыми льготами, так как это позволяет воспользоваться необлагаемыми налогом лимитами. Лимит составляет 3% от фонда заработной платы компании или 10% от прибыли за завершившийся календарный год. Однако следует учитывать, что в течение календарного года можно применять только один способ расчета лимита, и его нельзя менять, даже если другой метод окажется более выгодным.