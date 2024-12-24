Эксперт объясняет: какие налоги придется заплатить, делая пожертвования и оказывая благотворительную помощь?
Рождество — это время, когда компании и частные лица активно помогают, делая пожертвования и участвуя в благотворительности. Однако, даже в праздничной суете, важно помнить о налоговых аспектах такой помощи. Эксперт юридической фирмы Hedman объясняет, что следует учитывать частным лицам и компаниям занимаясь благотворительностью.
Марит Кельго, финансовый менеджер адвокатского бюро Hedman, отметила, что вопросы налогообложения следует продумать в любом случае. „Например, мало кто знает, что подоходный налог не удерживается с пожертвований сделанных частным лицoм в сумме до 1200 евро в год и не более 50% облагаемого налогом дохода. Однако, обязательным условием для этого является то, что пожертвование сделано в пользу организаций, которые внесены в список некоммерческих объединений и фондов, обладающих налоговыми льготами“, — пояснила она. Кельго добавила, что данный лимит включает также расходы на обучение, например, оплату детского сада.
Конечно, возврат подоходного налога с пожертвования возможен только в том случае, если подоходный налог был уплачен государству. Также при пожертвовании следует использовать свой личный код, что позволит автоматически отразить пожертвование в налоговой декларации. „При подаче декларации о доходах стоит проверить все внесенные туда пожертвования, и при необходимости добавить их. Если личный код не использовался, пожертвование можно добавить, но тогда Налогово-таможенный департамент может запросить доказательства“, — добавила Кельго.
В случаях, когда помощь оказывается напрямую частному лицу, например, через перевод средств нуждающемуся, возврат подоходного налога невозможен. То же касается средств, опущенных в ящики для сбора пожертвований, так как такие пожертвования документально не подтверждены.
Налоги для компаний
Для предприятий наиболее выгодным вариантом остается помощь через организации, которые внесены в список некоммерческих объединений и фондов, обладающих налоговыми льготами, так как это позволяет воспользоваться необлагаемыми налогом лимитами. Лимит составляет 3% от фонда заработной платы компании или 10% от прибыли за завершившийся календарный год. Однако следует учитывать, что в течение календарного года можно применять только один способ расчета лимита, и его нельзя менять, даже если другой метод окажется более выгодным.
Если пожертвование превышает лимит или сделано организации, не включенной в список, то оно облагается подоходным налогом. В декабре ставка налога составляет 20/80, а в январе уже 22/78. Например, за подарок стоимостью 10 евро в декабре компания заплатит 2,50 евро налога, а в январе — 2,82 евро.
Пожертвование товаров и услуг
Те же правила распространяются и на пожертвование товаров и услуг, т.е. компании могут делать безналоговые пожертвования в рамках лимита организациям, имеющим налоговые льготы. „Например, продукты питания или товары можно пожертвовать, но им должна быть присвоена определенная стоимость. Торговые или производственные предприятия самостоятельно оценивают стоимость товаров, которые передаются на благотворительность, например, в Toidupank“, — пояснила налоговый эксперт Hedman Марит Кельго. Оценка должна соответствовать рыночной стоимости на момент передачи.
В случае же со старым оборудованием, у которого нет покупателя, то его можно передать по нулевой стоимости — это зачастую дешевле, чем утилизировать. Но в таких ситуациях эксперт рекомендует проконсультироваться с бухгалтером.
Рекламные подарки и льготы для сотрудников
Компании могут также пожертвовать на благотворительность рекламные подарки с логотипом стоимостью до 10 евро без НДС, и они не облагаются налогом. При этом подарки не обязательно должны быть адресованы партнерам, но они должны быть связаны с деятельностью компании. „Например, коробка конфет с логотипом компании считается рекламным подарком, а вот приложенная к ней карточка не делает ее рекламным подарком“, — пояснила Кельго. Подарки, которые не имеют реальной потребительской ценности, например, воздушные шары или образцы продукции, также не облагаются налогом. Однако, если подарок передается сотрудникам или их детям, то он в любом случае облагается налогом как специальная льгота.