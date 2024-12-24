Не реагирует власть, возьмем в свои руки! Нарвитяне предлагают людям из очереди у погранпункта временный кров и бесплатную ночевку

Действительно, были и такие люди, которые просто приходили на Петровскую площадь и бесплатно поили горячим чаем людей. Одним из них был журналист „Нарвской газеты“ Алексей Иванов. В этом ему помогали его знакомые: кто-то передавал термосы, кто-то одноразовую посуду или чай. „В 4 утра очередь стоит до „букв“. Ушло 3.5 литра чая. Народ местами довольно веселый“, – пишет Алексей 22 декабря на своей странице в Facebook.

Иногда в ответ кто-нибудь оставлял предложения под постом, что можно организовать волонтерское движение. „Принести в очередь горячий чай, печенье, проводить до церкви, до гостиниц, – пишет Рита в комментариях. – А то обезумевшие от холода люди стоят, ничего не понимая уже, сама так стояла, ночь на холоде, спасибо женщинам из компании, отправили в отель, спала 2 часа ... спасибище Ларисе, и денег не взяли“.

В ответ на такие посты участники группы посылают всевозможные сердечки и сообщения в духе: „Сколько неравнодушных людей! Спасибо всем за доброту!“, „Только объединившись и поддерживая друг друга, мы выстоим“, „Какие молодцы“, „Боже, какие в Нарве люди, прям Люди с большой буквы“.

Например, Инна пишет в социальной сети, что готова бесплатно принять у себя в квартире семью с детьми или пожилых людей. Юлия предлагала в конкретный день, 23 декабря, предоставить туалет и теплый чай, возможность подогреть еду в своей студии в Kerese Keskus, это торговый и офисный центр рядом с Петровской площадью. Ольга приглашает хозяев „котиков/песиков/кроликов и прочих“, которые мерзнут в очереди на границе со своими хозяевами“. Она сообщает в группе „Граница Нарва-Ивангород“, что до вечера есть возможность пригреть желающих недалеко от границы, предоставив бесплатно теплое место для животных и чай/кофе для людей“.

Несмотря на плюсовую погоду или небольшой минус, стоять на улице часами сложно. Периодически идет снег или дождь, воздух сырой. Кроме некоторых местных людей, которые зарабатывают на продаже мест в очереди, в городе нашлось много человек и несколько компаний, которые предложили свои дома для ночлега, горячие напитки, услуги на безвозмездной основе.

„Чтобы Нарва осталась в памяти у приезжих не только очередью длинною в сутки и допросом на границе, а ещё и добрыми жителями, это нам по силам. Завтра будет первый основательный мороз, - 8. В очереди сейчас порядка 400 человек“, – пишет еще 17 декабря Kirill Krowli. Он угощал чаем и также сообщал, что на площади с восьми-девяти утра работают небольшие кафе, но люди начинают собираться с четырех утра, и в этот период на площади еще все закрыто.

В очереди люди рассказывали о женщине, которая безвозмездно поила чаем желающих днем. Поскольку описания одежды и внешности волонтерки отличались, то, скорее всего, это были разные женщины. Кстати, такая помощь оказывается нарвитянами не впервые. Когда летом в городе были длинные очереди у границы и люди порой оставались ночевать на улице, чтобы не пропустить очередь, горожане также привозили по ночам чай в термосах и бутерброды. RusDelfi об этом писал в июне „Волонтеры кормят и наливают горячий чай“. Как в Нарве неравнодушные жители помогали тем, кто стоял в длинной очереди на границе.

В этот раз подключились и организации. Например, отель Inger предложил людям из очереди бесплатно согреться в своем лобби, зарядить гаджеты и воспользоваться туалетом. Отель располагается в 500 метрах от пограничного перехода по адресу Пушкина, 28.

С 19 декабря свои двери для ожидающих в очереди открыла церковь Армия Спасения. Нарвский корпус Армии Спасения располагается по адресу Креэнхольми, 16А – в километре от пограничного пункта. „Готовы открыть двери церкви для всех, кто находится в критической ситуации – когда нет денег на гостиницу, а на улице холодно и нужно согреться, – сказала журналисту „Нарвской газеты“ руководитель корпуса Ольга Рошка. – Будем оказывать помощь в дневное время, в первую очередь семьям с детьми и пожилым людям. Мы понимаем, что путешественники нацелены не на то, чтобы провести у нас много времени, а чтобы быстрее пройти границу. Но в критической ситуации поможем всем“.

„Для нас это тоже вызов и ответственность – приютить незнакомых людей, – добавил Алексей Бурунов, капитан Армии спасения. – Поэтому мы определили ограниченный период – с 19 до 31 декабря, чтобы самим понять, что мы можем сделать и как будем помогать“.

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