Какой будет новогодняя ночь в Нарве, если все пойдет по плану
31 декабря Петровская площадь в Нарве станет местом встречи и празднования Нового года. Городская управа обещает праздник, полный музыки, танцев и сюрпризов. В полность запланирован фейерверк. Из-за праздника с 30 декабря будет изменена схема движения.
Созданная для детей праздничная музыкальная и игровая программа начнется в 18:00 и продлится до 20:00, сообщает горуправа. Для ребят подготовили игры, конкурсы и праздничные сюрпризы. Потом несколько часов на площади будут звучать новогодние мелодии. С 23:00 начнется вечер для взрослых с участием Владимира Чердакова и других музыкантов. Прямо перед полуночью планируется трансляция видеопоздравлений мэра Нарвы Яана Тоотса и президента Эстонии Алара Кариса.
Фейерверк над Петровской площадью начнется ровно в полночь, новогодний праздник продлится до двух часов. Танцевальная программа ожидается с участием артистов Кирилла Адылина, Давида Попова и DJ Bassofsky. Ведущая - Антонина Латту.
Мэрия предупреждает горожан и гостей Нарвы, что начиная c 19:00 30 декабря будет изменена схема движения, а Петровская площадь будет закрыта для движения транспорта и парковки, необходимо следить за временными знаками.