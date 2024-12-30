Какой будет новогодняя ночь в Нарве, если все пойдет по плану

Созданная для детей праздничная музыкальная и игровая программа начнется в 18:00 и продлится до 20:00, сообщает горуправа. Для ребят подготовили игры, конкурсы и праздничные сюрпризы. Потом несколько часов на площади будут звучать новогодние мелодии. С 23:00 начнется вечер для взрослых с участием Владимира Чердакова и других музыкантов. Прямо перед полуночью планируется трансляция видеопоздравлений мэра Нарвы Яана Тоотса и президента Эстонии Алара Кариса.