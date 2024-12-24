Разочарование в сочельник: автобус Lux Express, который должен был везти людей из Риги в Таллинн, опоздал более чем на полтора часа

Что произошло и почему людей не оповестили о том, что автобуса не будет, неизвестно, потому что на запрос от RusDelfi представитель Lux Express ответил следующее: „Если вы имеете в виду сегодняшний рейс, то время изменилось с 11:00 на 12:30. Если новое время вас не устраивает, мы можем сделать возврат средств“.

К сожалению, люди, купившие билет на 11.00, продолжали надеяться и ждать автобус, не подозревая об изменившемся времени. Ни на сайте автобусной фирмы, ни в социальных сетях не было ни слова о том, что время выезда перенесено. На ФБ-страничке Lux Express красуется только поздравление с наступающим Рождеством. Едва ли перенос рейса стал приятным сюрпризом для ожидавших поездки в Таллинн пассажиров.

Пресс-секретарь Lux Express Марлис Соометс рассказала, что автобус на 11.00 вышел с опозданием на час 1 час 40 минут. Об опоздании пассажиров (вероятно, тех, кто оставил при покупке билета свой телефон) уведомили с помощью смс. „Мы просим прощения за доставленные неудобства“, - добавила пресс-секретарь фирмы-перевозчика.

В праздники обещали работать в усиленном режиме

На сайте автобусного перевозчика однако обещано, что в рождественские праздники количество автобусов даже увеличат.

„Lux Express совершит до двадцати дополнительных поездок в период Рождества и Нового года, обслуживая несколько автобусов в самые популярные времена отправления. Также в расписании запланировано несколько изменений, которые позволят предлагать дополнительные рейсы в дни с повышенным спросом. Дополнительные рейсы предложим в понедельник, 23 декабря, и в четверг, 26 декабря“.