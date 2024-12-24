Президент Эстонии: жаль, что Нарва занимается в основном политической борьбой

„Все эти распри не на пользу. Политическая борьба, которую ведут на публике не самым красивым образом, не решает проблем нарвитян. В Нарву я езжу сравнительно часто, не могу сказать, что бываю там редко. Жаль, что Нарва, которая могла бы быстро развиваться, занимается в основном политической борьбой“, - сказал Алар Карис.

„Ситуация должна стать стабильной. Похоже, нынешние городские власти не смогли добиться этого, и мне трудно сказать, кто смог бы. Это должны решить местные. Но в такой ситуации город не развивается“, - добавил президент Эстонии.

RusDelfi писал недавно, что 28 декабря, в субботу, в Нарве пройдет внеочередная сессия горсобрания, на которой будут рассмотрены только вопросы выражения недоверия ряду местных политиков, в том числе мэру. В случае, если за вотумы недоверия проголосует депутатское большинство, состоятся выборы мэра города, председателя городского собрания и его заместителей.

По словам нынешнего председателя горсобрания Татьяны Стольфат, надо все завершать в конце года. Но по мнению депутата, лидера фракции Центристской партии Алексея Евграфова, Татьяна Стольфат прекрасно понимает, что в конце декабря часть депутатов будет находиться вне Эстонии, отмечать праздники. „Это со стороны Стольфат прагматичный подход, есть вероятность, что из-за того, что не все депутаты будут на месте, вотум не пройдет и она останется еще на какой-то период времени председателем горсобрания, - предположил Евграфов. - Когда мы уходили после сессии 19 декабря, мы пожелали друг другу праздничного настроения и рождественского спокойствия“.

Опасение, что депутаты в предпраздничный день могут не прийти, Стольфат не разделяет. „У меня есть право назначать время сессии тогда, когда нужно, а у депутатов есть право не прийти“, - сказала Стольфат. Прогнозы она не делает, уточняя, что результаты покажет сессия. Евграфов тоже не готов брать на себя прогноз, пройдут ли вотумы. „Не хочу забивать себе голову склоками, впереди Рождество“, - сказала депутат.

Напомним, что 19 декабря состоялась ежемесячная сессия горсобрания, на которой помимо рассмотрения вопросов повестки дня депутаты различных фракций выразили недоверие мэру Яану Тоотсу, Татьяне Стольфат и ее заму - Наталии Умаровой. Вотум недоверия мэру зачитал депутат, лидер фракции Narva 2.0, Михаил Стальнухин. В своем выступлении он отметил, что Тоотс в речи 30 ноября допустил шесть неточностей, присвоив себе достижения других политиков, руководивших городом до него, а также чиновников. Например, по словам Стальнухина, мэр сказал, что заслуга в планируемых строительствах новой школы, гостиницы и корпуса больницы принадлежит ему.

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