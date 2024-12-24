24.12.2024, 11:35
12 человек погибли при взрыве на заводе взрывчатки в Турции
ФОТО: | AFP
Сегодня на заводе по производству взрывчатых веществ на северо-западе Турции произошел взрыв, в результате которого 12 человек погибли и четверо получили ранения, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.
CNN Türk показал фотографии огненного шара и дыма, поднимающегося над зданием завода. На видео видны сломанные металлические конструкции здания, сообщает Reuters.
Взрыв произошел в в турецкой провинции Балыкесир. Ссылаясь на местного губернатора, ткрецкий CNN сообщил, что подозрений в диверсии нет.