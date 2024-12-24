ВИДЕО | Дроны атаковали город в Ростовской области РФ, в котором расположен военный аэродром

По словам Слюсаря, восемь беспилотников были сбиты в районе города Миллерово, где расположен одноименный военный аэродром, сообщает „Медуза“.

Минобороны России сообщило о девяти сбитых беспилотниках в Ростовской области, еще два позднее были уничтожены над Азовским морем.

Видео атаки было опубликовано в местном Telegram-канале.

Слюсарь подтвердил, что жертв нет.

Один из каналов сообщил, что профессиональному техникуму миллеровских казачьих курсантов нанесен ущерб, а студентов эвакуировали из общежития.

Один из ростовских телеграм-каналов сообщает, что администрация Ростова обновила укрытий или убежищ, куда горожанам предлагается прятаться в случае воздушных атак.

Речь в основном о подвалах жилых домов. Сообщается, что таких укрытий стало меньше. Если в предыдущей (мартовской) версии их было 2181, то теперь в списке осталось всего 1390.

Уменьшилось и ожидаемая вместимость: поначалу власти указывали, что укрыться в „заглубленных помещениях“ смогут два миллиона человек. Но в новой редакции количество мест сократилось до 1,7 миллиона. Это при населении Ростова в 1,14 миллиона человек.

Кстати, в Таганроге во время недавних атак ВСУ многие горожане не смогли попасть в убежища, потому что те были закрыты. Решение проблемы нашлось: в городе запустили проект по установке „умных“ домофонов, которые автоматически будут открывать двери в укрытия, рассказала глава города Светлана Камбулова.

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