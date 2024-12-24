Эстонские евреи заметили рост антисемитизма. Что говорят в полиции?

Главный раввин Эстонии Шмуэль Кот заявил, что подобных случаев, которые давали бы основания для обращения в полицию, не было. Однако тревожные комментарии и выкрики в адрес евреев в общественных местах в последние месяцы действительно наблюдались.

„Кроме того, иностранные студенты, участвующие в нашей молодежной программе, рассказали о некомфортных ситуациях в университетах, где критика Израиля часто перерастает в общий антисемитизм и проявления ненависти к евреям“, - сказал Кот.

По данным полиции, их статистика не свидетельствуют о росте числа нападений.

„Скорее, речь идет о нескольких отдельных сообщениях в год, где кто-то разжигает ненависть к евреям, в том числе в Интернете. Еврейская община сама активно отслеживает антисемитизм, и если бы такой рост действительно был, у нас с ними хорошее сотрудничество, и они обязательно проинформировали бы полицию“, - заявила пресс-секретарь Деавртвмента полиции и погранохраны Анника Максимов.

Еврейская община Эстонии выступила с обращением

Эстонская академия художеств приняла решение прекратить сотрудничество со всеми университетами Израиля. После этого глава Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон опубликовала на странице общины в Facebook обращение, в котором призвала жителей Эстонии осудить решение академии.

„С тревогой наблюдаем рост антисемитизма в Эстонии, который становится все заметнее в публичном пространстве и общественных институтах. Решение ЕКА — одно из нескольких за последние годы, углубляющих предрассудки и создающих опасную среду, в которой проявления антисемитизма становятся приемлемыми. Это недопустимо для современного демократического общества, которое должно быть свободным от дискриминации, основываться на терпимости и взаимном уважении“, —написала Якобсон. Она выразила разочарование бездействием Министерства образования и науки Эстонии, а также позицией МИД Эстонии.

Министр образования Кристина Каллас в свою очередь сообщила, что рекомендует академии пересмотреть свое решение: „Эстония - страна, которая тесно сотрудничает с Израилем на международном уровне, в том числе в сфере высшего образования. В Израиле есть университеты очень высокого научного уровня, и сотрудничество с ними должно продолжаться. Со своей стороны я прошу EKA пересмотреть принятое сегодня решение, и мы отправим им соответствующее письмо от министерства. Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел в дальнейшем должны совместно оказывать университетам более активную поддержку в выработке международной политики“, — сказала Каллас.

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