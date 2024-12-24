Эстонские евреи заметили рост антисемитизма. Что говорят в полиции?
На прошлой неделе бывший главный редактор газеты Марти Аавик написал в Postimees, что ходят слухи, мол, разгоряченные студенты нападают или преследуют людей еврейского происхождения, но эстонские журналисты недостаточно этим занимаются. Eesti Ekspress выяснил, так ли это на самом деле.
Главный раввин Эстонии Шмуэль Кот заявил, что подобных случаев, которые давали бы основания для обращения в полицию, не было. Однако тревожные комментарии и выкрики в адрес евреев в общественных местах в последние месяцы действительно наблюдались.
„Кроме того, иностранные студенты, участвующие в нашей молодежной программе, рассказали о некомфортных ситуациях в университетах, где критика Израиля часто перерастает в общий антисемитизм и проявления ненависти к евреям“, - сказал Кот.
По данным полиции, их статистика не свидетельствуют о росте числа нападений.
„Скорее, речь идет о нескольких отдельных сообщениях в год, где кто-то разжигает ненависть к евреям, в том числе в Интернете. Еврейская община сама активно отслеживает антисемитизм, и если бы такой рост действительно был, у нас с ними хорошее сотрудничество, и они обязательно проинформировали бы полицию“, - заявила пресс-секретарь Деавртвмента полиции и погранохраны Анника Максимов.
Еврейская община Эстонии выступила с обращением
Эстонская академия художеств приняла решение прекратить сотрудничество со всеми университетами Израиля. После этого глава Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон опубликовала на странице общины в Facebook обращение, в котором призвала жителей Эстонии осудить решение академии.
„С тревогой наблюдаем рост антисемитизма в Эстонии, который становится все заметнее в публичном пространстве и общественных институтах. Решение ЕКА — одно из нескольких за последние годы, углубляющих предрассудки и создающих опасную среду, в которой проявления антисемитизма становятся приемлемыми. Это недопустимо для современного демократического общества, которое должно быть свободным от дискриминации, основываться на терпимости и взаимном уважении“, —написала Якобсон. Она выразила разочарование бездействием Министерства образования и науки Эстонии, а также позицией МИД Эстонии.
Министр образования Кристина Каллас в свою очередь сообщила, что рекомендует академии пересмотреть свое решение: „Эстония - страна, которая тесно сотрудничает с Израилем на международном уровне, в том числе в сфере высшего образования. В Израиле есть университеты очень высокого научного уровня, и сотрудничество с ними должно продолжаться. Со своей стороны я прошу EKA пересмотреть принятое сегодня решение, и мы отправим им соответствующее письмо от министерства. Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел в дальнейшем должны совместно оказывать университетам более активную поддержку в выработке международной политики“, — сказала Каллас.