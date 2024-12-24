Эксперт по окружающей среде: шум дорожного движения в городе больше влияет на здоровье, чем шум ветряков

Изучать влияние ветряков на здоровье сложнее, поскольку их еще довольно мало и, как правило, они расположены значительно дальше от жилых домов, чем автомобильные дороги. Учитывая их размер, ветряки являются все же удивительно тихим промышленным устройством. Измерению уровня шума ветряков часто мешают шум волн или ветра, т. е. фоновый шум, который на расстоянии даже нескольких сотен метров зачастую превышает шум самого ветряка. Поэтому более точный результат уровня шума ветряков можно получить при расчетной оценке, или моделировании. В ходе оценки воздействия на окружающую среду перед сооружением каждого парка ветряков составляется смоделированная шумовая карта. Например, из шумовой карты отчета по оценке воздействия на окружающую среду парка ветряков Тоотси видно, что уровень производимого ветряками шума на расстоянии 2–3 километров от них составляет менее 35 децибел. Благодаря развитию технологий новые ветряки производят меньше шума, даже если они мощнее прежних.

Шум — это не просто раздражающий звук, доказано, что он оказывает существенное воздействие на здоровье. Больше всего влияние шума на здоровье изучено на примере шума дорожного движения. Доказано, что шум интенсивного дорожного движения, превышающий в среднем 50 децибел в год, увеличивает риск инфаркта, инсульта, а также диабета и ожирения. Из оценки воздействия шума дорожного движения на здоровье, проведенной за последнее десятилетие, явствует, что 84 процента таллиннцев и 70 процентов тартусцев проживают в районах, где уровень шума дорожного движения превышает 50 децибел, что является причиной примерно 270 случаев сердечно-сосудистых заболеваний в Таллинне и 50 в Тарту в год.

Влияние ветряков на здоровье не очень изучено, но в последние годы количество исследований увеличилось, так как по всей Европе устанавливается все больше и больше ветряков, и они перемещаются ближе к жилым районам. Поскольку обычный человек, когда чем-то интересуется, как правило, гуглит, то мы возьмем факторы, связанные с ветряками: доносящийся шум, инфразвук, затенение, вибрация и электромагнитные волны.

Поскольку лопасти ветряка вращаются, это создает вибрацию. Однако это, скорее, строительная проблема при установке ветряков, а не реальная проблема для здоровья, возникающая при работе ветряков. Чтобы ветряки долго выдерживали даже в экстремальных погодных условиях, их строят таким образом, чтобы их вибрация в фундаменте и грунте была минимальной. Значительно более высокие вибрации грунта может вызывать движение по железной дороге или даже обычной автомобильной дороге, где иногда отмечалось, как дом трясется и разрушается, например, когда проезжают тяжелые грузовики. Опасная для здоровья вибрация связана, прежде всего, с выполнением ряда работ: например, с работой на тракторах, других тяжелых транспортных машинах, бурением или дроблением на вибрирующих платформах.

Инфразвуком называются звуковые волны, частота которых меньше 16 герц и которые не слышны человеческим ухом. Высказывалось мнение, что инфразвук, производимый ветряками, может оказывать влияние на здоровье, но научно это до сих пор не доказано. Исследование усложняется тем, что невозможно различить инфразвук, производимый ветряками и другими обычными источниками инфразвука. Инфразвук производят, например, ветер, волны, автомобили, самолеты и техническое оборудование и даже звуки внутри организма, такие как сердцебиение и кровоток. Измерения показывают, что ветряки мощностью более двух мегаватт на расстоянии 68–1000 метров производят инфразвук силой 59–107 децибел. Однако инфразвук такой же силы имеет место также в 25 метрах от уреза воды на берегу (75 децибел), в 8 километрах от берега (57 децибел) и в 70 метрах от автомобильной дороги (76 децибел). Известно, что очень сильный инфразвук может вызвать головокружение, тошноту и головную боль, но такая сила звука для ветряков нереальна. Если бы умеренный инфразвук оказывал влияние на здоровье, то неясно, почему это не замечено в отношении других традиционных источников инфразвука, в том числе инфразвука, производимого естественными источниками.

В целом установлено, что даже если рядом с ветряком производимый им шум действительно беспокоит, то в места проживания людей он доносится в ослабленном виде. Как правило, жить в 2 километрах от ветряка спокойнее, чем в 100 метрах от оживленной городской автомобильной дороги.

Никакой связи между шумом, производимым ветряками, и хроническими заболеваниями не обнаружено. Однако было установлено, что у людей чаще могут возникнуть стресс и нарушения сна, если шум ветряка по ночам превышает 40 децибел, и это, в свою очередь, повышает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Это важно учитывать и изучать это влияние и в будущем, поскольку экономическое давление заставляет строить ветряки все ближе и ближе к людям.

Вращающиеся лопасти ветряков могут отбрасывать тень на жилые дома во время восхода и заката солнца. При мерцании солнечного света вредного воздействия на здоровье не происходит, но это, конечно, раздражает — ритмичное затенение может напоминать дискотеку или концерт с мигающими огнями. Для возникновения затенения должны быть соблюдены определенные условия: солнце должно находиться достаточно низко, а ротор ветряка должен быть повернут в правильном направлении. Поэтому затенение не является постоянным, а происходит в определенные моменты времени. Как правило, затенение происходит на расстоянии до 10 диаметров ротора ветряков и может распространяться на расстояние до 2,5 километра. При строительстве конкретного парка ветряков проводится оценка воздействия на окружающую среду, в ходе которой также составляется карта затенений. Мерцания солнечного света можно избежать, если сооружать ветряки достаточно далеко от жилых домов или если между ветряком и жилым домом находится, например, лес, скрывающий затенение. В законодательстве Эстонии нет норм относительно продолжительности разрешенного затенения, но в Швеции и Дании, например, рекомендовано, чтобы затенение не превышало 10 часов в год. В то же время в Эстонии есть и ветряки, которые в определенное время года на определенное время отключаются из-за затмения.

Установлено, что электромагнитные поля оказывают как краткосрочное, так и долгосрочное воздействие на здоровье, поэтому в Европейском союзе для них установлены предельные нормы. Однако напряженность поля большинства источников электромагнитных полей, например, электрических проводов, микроволновых печей, мобильных телефонов, достаточно мала или контакт с ними настолько непродолжителен, что в большинстве случаев опасности для здоровья они не представляют. Электромагнитное поле ветряков также может быть выше предельной нормы непосредственно рядом с устройством, производящим электроэнергию (менее одного метра), но на расстоянии нескольких сотен метров от ветряков его практически не существует.

Безопасное расстояние ветряков от домов

В контексте воздействия на здоровье понимание близости ветряков к жилым домам играет важную роль. Почти все воздействия, о которых говорится в случае с ветряками, имеют место непосредственно под ними или рядом с ними, а не на расстоянии километров. В различных обсуждениях часто спрашивают, насколько близко к домам людей можно строить ветряки. К сожалению, на эти вопросы нельзя ответить, однозначно указав метры или километры, потому что это зависит от конкретного парка ветряков и рельеф местности тоже имеет влияние. Например, лес является эффективным барьером для шума, а твердая открытая поверхность способствует быстрому распространению звуков. На распространение звука влияют также погодные условия.

Поэтому в каждом конкретном случае на этот вопрос отвечает оценка воздействия на окружающую среду, проводимая до начала строительства парка ветряков. Почему-то, исходя из названия часто думают, что в ней учитывается только природная среда, но на самом деле при оценке воздействий особое внимание всегда уделяется заселенности и людям. По оценке ученых, предложение минимального расстояния не является хорошим решением, поскольку ветряки бывают разными — некоторые выше, некоторые более шумные, воздействие всегда следует оценивать в конкретном месте и с учетом планируемых ветряков, естественно, это всегда должны делать компетентные эксперты. Если исследование покажет, что ветряки оказывают негативные воздействия, которые невозможно смягчить, то в этом месте парк ветряков строить не следует.

Важно привлечение общин

Нельзя недооценивать проблемы людей. В интернете распространяется ложная информация, которая может вызвать беспокойство. В ряде исследований было показано, что на уровень стресса и нарушения сна у людей в большей степени, чем шум или любой другой объективно измеряемый фактор, влияют негативное отношение к паркам ветряков и опасения относительно стоимости недвижимости или состояния здоровья. Эффект ноцебо отмечается и в случае с ветряками: если человек верит, что что-то негативно влияет на его здоровье, то у него могут и возникнуть некоторые симптомы, поскольку стресс является важным фактором, воздействующим на здоровье. Исследования также показали, что стресс и жалобы на здоровье, о которых сообщают сами люди, например, головные боли и нарушения сна, усиливаются, когда ветряки физически видны из дома и парк ветряков не приносит экономической выгоды самому человеку.

Понятно, что новое всегда пугает, и в Эстонии пока нет практики строительства крупных парков ветряков. Например, шум дорожного движения вызывает у людей серьезные проблемы со здоровьем, но о нем особо не говорят, к нему привыкли. Даже если вера людей в то, что ветряки вызывают проблемы со здоровьем, не имеет под собой реальной основы, это не означает, что девелоперы и местные самоуправления не должны привлекать местные общины и общаться с ними — чем больше людей смогут принять участие в обсуждении при выборе места расположения парка ветряков, чем больше у них будет содержательной информации и знаний как о пользе парка ветряков, так и о его вреде, тем меньше будет необоснованных опасений.

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