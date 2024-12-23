Новости Эстонии
23.12.2024, 20:13

Elron: связанные с праздниками изменения в расписании поездов минимальные

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Elron
Elron
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

Во время государственных праздников, с 24 по 26 декабря и 1 января, поезда Elron будут работать по расписанию, как в выходные дни. Это означает, что количество рейсов и их время будут адаптированы под более низкий пассажиропоток, характерный для выходных.

Основные изменения в графике будут касаться маршрутов между Таллинном и Кейла. Возможно, будут изменены время отправления и частота рейсов на этом направлении, чтобы соответствовать праздничному расписанию.

Во время праздничных дней, с 24 по 26 декабря и 1 января, поезда Elron будут курсировать по графику выходного дня, с некоторыми изменениями. Основное сокращение касается рейсов на линии Кейла – Таллинн, где количество поездов будет уменьшено.

По словам Кристо Мяэ, руководителя по коммуникациям Elron, на других направлениях также будет сокращено количество рейсов:

  • на маршрутах в Палдиски и Турба (по будням 15 рейсов) будет на 1-2 рейса меньше,

  • на маршруте в Аэгвийду (по будням 23 рейса) также уменьшится количество рейсов,

  • на линии Рапла (по будням 17 рейсов) будет на 1-2 рейса меньше.

    В период праздников касса на Балтийском вокзале будет открыта:

    24.12 — 09:30–18:00

  • 25.12 — 09:30–18:00

  • 26.12 — 09:30–18:00

  • 31.12 — 07:30–18:00

  • 01.01 — 12:00–21:30

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