Elron: связанные с праздниками изменения в расписании поездов минимальные(1)
Во время государственных праздников, с 24 по 26 декабря и 1 января, поезда Elron будут работать по расписанию, как в выходные дни. Это означает, что количество рейсов и их время будут адаптированы под более низкий пассажиропоток, характерный для выходных.
Основные изменения в графике будут касаться маршрутов между Таллинном и Кейла. Возможно, будут изменены время отправления и частота рейсов на этом направлении, чтобы соответствовать праздничному расписанию.
Во время праздничных дней, с 24 по 26 декабря и 1 января, поезда Elron будут курсировать по графику выходного дня, с некоторыми изменениями. Основное сокращение касается рейсов на линии Кейла – Таллинн, где количество поездов будет уменьшено.
По словам Кристо Мяэ, руководителя по коммуникациям Elron, на других направлениях также будет сокращено количество рейсов:
на маршрутах в Палдиски и Турба (по будням 15 рейсов) будет на 1-2 рейса меньше,
на маршруте в Аэгвийду (по будням 23 рейса) также уменьшится количество рейсов,
на линии Рапла (по будням 17 рейсов) будет на 1-2 рейса меньше.
В период праздников касса на Балтийском вокзале будет открыта:
24.12 — 09:30–18:00
25.12 — 09:30–18:00
26.12 — 09:30–18:00
31.12 — 07:30–18:00
01.01 — 12:00–21:30