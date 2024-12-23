YouTube в России де-факто заблокирован

Трафик видеохостинга YouTube в России снизился до 20% от нормы. К такому выводу пришел IT-эксперт и директор некоммерческой организации „Общество защиты интернета“ (ОЗИ) Михаил Климарев, проанализировавший данные с помощью сервиса мониторинга Google, пишет Deutsche Welle.

„Сейчас сервис мониторинга Гугла показывает 8,5 пойнтов трафика из РФ. До „замедления“ это было 40 пойнтов“, - пишет Климарев в понедельник, 23 декабря, отмечая, что речь идет о полной блокировке видеохостинга.

Новая волна замедления YouTube в России

19 декабря на блоговой платформе Ixbt.com сообщили, что Роскомнадзор усилил замедление YouTube, а статистика Google „зафиксировала рекордное снижение трафика в России“, в том числе через смартфоны. Как рассказали онлайн-изданию РБК два источника, ограничивать работу мобильной версии видеохостинга в РФ начали с середины декабря: „Раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию“.

В тот же день Роскомнадзор заявил, что „видит основания для принятия мер“ против платформы YouTube, обвинив сервис в „многочисленных нарушениях российского законодательства“ и „неуважении“ к России и ее гражданам.

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В России с июля 2024 года наблюдаются перебои в работе YouTube. Источник „Медузы“ на телекоммуникационном рынке связывал это с решением властей РФ замедлить работу видеохостинга.

Власти РФ возложили ответственность за сбои в работе видеохостинга на Google. Они утверждают, что замедление вызвано неполадками в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео. В Google это отрицали.

В середине декабря пользователи стали жаловаться на то, что YouTube стали „замедлять“ сильнее. Источник РБК на медиарынке рассказал, что „раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию“.

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