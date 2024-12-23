Президент Латвии об отправке европейских солдат в Украину: я бы сейчас не отбрасывал ни одну идею

Идею о том, что европейские, в том числе латвийские и эстонские, солдаты могут быть отправлены в Украину для поддержания мира, не следует „сбрасывать со стола“, но на данный момент война далека от той стадии, когда это было бы реально. Да и сама идея на данный момент слишком неясна – какие именно страны пошлют этих солдат, а кто останется дома, чтобы защищать сами эти страны. Так в передаче Kāpēc прокомментировал президент Латвии Эдгар Ринкевич одну из последних идей Дональда Трампа.