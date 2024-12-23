Правда ли, что на видео человек, хромающий не на ту ногу, изображает жертву режима Асада?

Качество видео, распространяемого в русскоязычном сегменте соцсетей, довольно низкое, однако обратный поиск по одному из его кадров в Google приводит к записи с более чётким изображением.

Широкий резонанс вызвал вышедший 12 декабря сюжет, в котором съёмочная группа американского телеканала CNN обнаруживает в одной из тюрем заключённого, спрятавшегося под одеялом. Человек, назвавший себя Аделем Гарбалем из города Хомс, стал героем новостных сводок, но через несколько дней в нём узнали Салама Мохаммада Саламу, офицера сирийских спецслужб, печально известного своей деятельностью в том же городе и попавшего в заключение за вымогательство. Это дало многим интернет-пользователям повод назвать видео постановочным. Сомнения усилил тот факт, что снимавшую сюжет журналистку CNN Клариссу Уорд уже обвиняли в имитации попадания под обстрел во время боевых действий в Израиле в 2023 году, однако то обвинение оказалось ложным .

8 декабря 2024 года сирийские повстанцы взяли под свой контроль Дамаск, а президент Башар Асад бежал из страны. В тот же день его оппоненты освободили из тюрем большое количество заключённых, попадавших туда по политическим причинам на всём протяжении гражданской войны. Истории этих людей рассказали корреспонденты многих иностранных СМИ.

На девятисекундном видео двое мужчин арабской внешности выводят из такси третьего с перебинтованной ногой. Один из сопровождающих даёт ему подзатыльник, обратив внимание, что тот опирается на якобы больную ногу и держит на весу здоровую. После этого хромой мужчина меняет опорную ногу. „Теперь можно рассылать по телеканалам как доказательство существования секретных пыточных в Сирии“, — заключают некоторые блогеры, поделившиеся роликом. Многие ресурсы провели параллель между этим видео и недавним репортажем корреспондента CNN Клариссы Уорд об освобождении другого сирийского заключённого, вызвавшим большие сомнения в достоверности.Видео с хромающим мужчиной и схожими подписями опубликовали Telegram-каналы „ Бочарик (ага, тот самый) “ (299 000), „ Царьград “ (220 000), „ Украина.ру “ (139 000), „ Коза кричала “ (54 000), „ Ыыху Москвы “ (42 000) и др.

Указанный на окне такси телефонный номер 07702540630 значится в профиле пользователя Instagram с юзернеймом @x_hayder_r. Судя по его публикациям, это тот же самый человек, который на вирусном видео поддерживает хромого мужчину под левое плечо и даёт ему подзатыльник.

Есть на странице @x_hayder_r и ставшее вирусным видео — оно было опубликовано 8 декабря и получило более 1,5 млн лайков. На момент написания разбора ролик посмотрели более 63 млн раз.

Судя по описанию профиля, @x_hayder_r — владелец торговой точки, расположенной не в Сирии, а в Ираке, на рынке Баб аль-Дерваза в багдадском районе Кадимия. Этот магазин есть на Google Maps, а телефонный номер на странице соответствует формату местного оператора Asiacell.

Как подсказывает вывеска ресторана Falafel Alhuluwh на заднем плане, вирусное видео было снято буквально в паре сотен метров от этого рынка.

Пользователь @x_hayder_r — довольно известный в Instagram блогер с 478 000 подписчиков. Он стал популярен благодаря остроумным видео, в которых в основном рекламирует товары из ассортимента своего магазина. В некоторых из них фигурирует и тот самый хромой мужчина из вирусного ролика. При этом в оригинальной публикации нет никаких указаний на то, что ролик имеет какое-либо отношение к событиям в Сирии.

14 декабря, спустя шесть дней после публикации этого видео, @x_hayder_r выложил ролик с жалобой на то, что его контент стали выдавать за продукцию Паливуда (так сторонники произраильских взглядов называют постановочные, по их мнению, фото и видео, призванные показать страдания палестинцев в секторе Газа). На следующий день в аналогичном посте блогер упомянул уже обсуждение скандального сюжета CNN из Сирии. Оба раза он подтвердил, что ролики сняты в багдадском районе Кадимия. Таким образом, юмористическое видео из Ирака в публикациях сначала зарубежных, а потом и российских блогеров было снабжено ложными пояснениями. Его выдавали за постановочные кадры сначала из Палестины, а потом из Сирии.

Итог: Неправда

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