Мнение
28.12.2024, 09:06

МНЕНИЕ | Piir во время чумы. 2024 год прошел под знаком кризиса на границе в Нарве

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Андрей Шумаков
Андрей Шумаков
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

В конце года главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков перечитывает Александра Пушкина, хотя это и не модно, и определяет своё „слово года“.

По традиции в декабре различные издания и издательства выбирают слово года. Например, по версии авторитетного Оксфордского словаря этот титул завоевало словосочетание „Brain Rot“ - „Гниение мозга“. А вот немцы упирали на актуальную повестку. Так, Общество немецкого языка (оно еще полвека назад стало пионером подобных выборов) объявило словом года словосочетание „светофора не будет“. В голосовании за „слово года“ можно принять участие и на портале RusDelfi (по ссылке). С моим личным выбором всё ясно: мое слово года „граница“, а если быть точным, „граница в Нарве“. Хотя я сам не пересекал ее в течение вот уже нескольких лет.

Знаете, я люблю шутить, что всегда рад, если политики, чиновники или представители силовых структур придумывают новости за нас. Провозгласили новый закон - и нужно всего лишь рассказать жителям Эстонии, как это повлияет на их жизнь. Приняли новый налог - запускаем калькулятор, как изменится зарплата. Закрыли границу на ночь - и нашему нарвскому корреспонденту не нужно ломать голову над тем, чем занимать свои рабочие дни: просто иди к мосту, наблюдай, разговаривай с людьми, пиши запросы в полицию.

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