МНЕНИЕ | Piir во время чумы. 2024 год прошел под знаком кризиса на границе в Нарве

По традиции в декабре различные издания и издательства выбирают слово года. Например, по версии авторитетного Оксфордского словаря этот титул завоевало словосочетание „Brain Rot“ - „Гниение мозга“. А вот немцы упирали на актуальную повестку. Так, Общество немецкого языка (оно еще полвека назад стало пионером подобных выборов) объявило словом года словосочетание „светофора не будет“. В голосовании за „слово года“ можно принять участие и на портале RusDelfi (по ссылке). С моим личным выбором всё ясно: мое слово года „граница“, а если быть точным, „граница в Нарве“. Хотя я сам не пересекал ее в течение вот уже нескольких лет.