Мошенник хотел выманить у жительницы Кохтла-Ярве 30 000 евро, но его поймала полиция

20 декабря жительнице Кохтла-Ярве позвонила мошенница, которая выдала себя за ее дочь. Она сообщила, что стала виновницей дорожной аварии, в которой кто-то пострадал. Чтобы избежать неприятностей, нужно оплатить дорогостоящую операцию - именно на это у женщины попросили 30 000 евро.