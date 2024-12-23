23.12.2024, 13:50
Мошенник хотел выманить у жительницы Кохтла-Ярве 30 000 евро, но его поймала полиция(12)
ФОТО: | Erakogu
20 декабря жительнице Кохтла-Ярве позвонила мошенница, которая выдала себя за ее дочь. Она сообщила, что стала виновницей дорожной аварии, в которой кто-то пострадал. Чтобы избежать неприятностей, нужно оплатить дорогостоящую операцию - именно на это у женщины попросили 30 000 евро.
Женщина поняла, что к ней обращаются мошенники, она согласилась на встречу, но поставила в известность полицию. За крупной суммой спустя некоторое время к дверям квартиры подошел мужчина. Посредником оказался 17-летний юноша. Полиция арестовала его как подозреваемого в этом преступлении.