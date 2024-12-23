ФОТО | Жительнице Тарту вручили новенький автомобиль Škoda Kodiaq

„Телефонный звонок стал полной неожиданностью. Я была очень счастлива и в то же время не могла поверить, что выиграла именно я. Я даже не помнила о лотерее!“ - сказала Тийна Тедер, вспоминая об эмоциях, которые испытала в первые минуты, когда узнала о выигрыше. Обладателем счастливого выигрыша Тийна Тедер стала благодаря покупке, которую она совершила в магазине Lidl на Калда тее в Тарту, в котором она является постоянной покупательницей.