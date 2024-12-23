Новости Эстонии
23.12.2024, 22:01

ФОТО | Жительнице Тарту вручили новенький автомобиль Škoda Kodiaq

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Ärileht
Жительница Тарту Тийна Тедер выиграла Škoda Kodiaq.
Жительница Тарту Тийна Тедер выиграла Škoda Kodiaq.
ФОТО: Lidl

Главный приз рождественской лотереи торговой сети Lidl Eesti, новый автомобиль Škoda Kodiaq, достался жительнице Тарту Тийне Тедер, сообщает Delfi Ärileht.

В пятницу, 20 декабря, автомобиль был торжественно вручен победительнице лотереи в Таллинне около магазина Lidl на бульваре Сыпрузе.

„Телефонный звонок стал полной неожиданностью. Я была очень счастлива и в то же время не могла поверить, что выиграла именно я. Я даже не помнила о лотерее!“ - сказала Тийна Тедер, вспоминая об эмоциях, которые испытала в первые минуты, когда узнала о выигрыше. Обладателем счастливого выигрыша Тийна Тедер стала благодаря покупке, которую она совершила в магазине Lidl на Калда тее в Тарту, в котором она является постоянной покупательницей.

Как сказала Катрин Сеппель, менеджер Lidl Eesti по коммуникации, отрадно, что обладателем главного приза стала постоянная клиентка. „Наша рождественская лотерея пользовалась большой популярностью, и нам очень приятно, что для наших постоянных покупателей мы можем сделать рождество поистине волшебным“, - добавила Сеппель.

В рамках рождественской кампании, кроме главного приза, каждую неделю разыгрывались и семь подарочных карт Lidl по 100 евро. В кампании, продолжавшейся с 4 ноября до 15 декабря, могли участвовать все пользователи Lidl Plus.

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