Новое городское учреждение Таллиннский спортивный центр возглавит Тарви Пюрн
Таллиннская городская управа утвердила сегодня Тарви Пюрна в должности руководителя Таллиннского спортивного центра (Tallinna Spordikeskus). Он вступит в должность 10 февраля 2025 года.
„С созданием Таллиннского спортивного центра мы основали одну из самых значимых и крупных организаций в сфере спорта Эстонии. Чтобы реализовать весь ее потенциал, нам нужен хороший руководитель, которым и станет Тарви Пюрн. Он имеет ценные знания в области спорта, необходимый опыт в управлении и, что самое главное, желание шаг за шагом воплощать в жизнь необходимые изменения и нововведения“, – сказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя.
Тарви Пюрн окончил Таллиннский педагогический университет по специальности „физическая культура и организация рекреации“, а также изучал дизайн и управление услугами в Пярнуском колледже Тартуского университета. С 2004 по 2009 годы он работал спортивным директором и менеджером проектов в Эстонском волейбольном союзе, а с 2009 по 2016 год занимал там должность генерального секретаря. С 2016 года Тарви Пюрн является заместителем канцлера Министерства культуры. С того же года он входит в советы Фонда спортивного центра Техванди, Фонда спортивного центра здоровья Йыулумяэ, Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики, а также Фонда Эстонского музея спорта и Олимпийских игр.
„Мой опыт в сфере спорта создает прочную основу для достижения поставленных целей, – сказал Тарви Пюрн. – Я считаю важным создание сильной команды, ориентированной на сотрудничество. Только вместе мы сможем предложить то, что от нас ожидают, – качественные и доступные для всех таллиннцев услуги“.
Новое городское учреждение Таллиннский спортивный центр объединит семь ранее действовавших отдельно спортивных центров, которые управляют в общей сложности более чем 20 спортивными объектами. Для поиска кандидата на должность руководителя спортивного центра Таллиннский департамент культуры и спорта провел открытый конкурс. Было подано 94 заявки, а на финальном этапе комиссия провела собеседования с тремя кандидатами. В состав комиссии входили руководитель Таллиннского департамента культуры и спорта Хиллар Сейн (председатель комиссии), вице-мэр Таллинна Каарель Оя, городской руководитель по подбору персонала Керсти Пуман, а также генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета Кристо Тохвер и член правления фонда спортивного центра Техванди Кристиан Карис в качестве внешних экспертов.