Новое городское учреждение Таллиннский спортивный центр возглавит Тарви Пюрн

„С созданием Таллиннского спортивного центра мы основали одну из самых значимых и крупных организаций в сфере спорта Эстонии. Чтобы реализовать весь ее потенциал, нам нужен хороший руководитель, которым и станет Тарви Пюрн. Он имеет ценные знания в области спорта, необходимый опыт в управлении и, что самое главное, желание шаг за шагом воплощать в жизнь необходимые изменения и нововведения“, – сказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя.

Тарви Пюрн окончил Таллиннский педагогический университет по специальности „физическая культура и организация рекреации“, а также изучал дизайн и управление услугами в Пярнуском колледже Тартуского университета. С 2004 по 2009 годы он работал спортивным директором и менеджером проектов в Эстонском волейбольном союзе, а с 2009 по 2016 год занимал там должность генерального секретаря. С 2016 года Тарви Пюрн является заместителем канцлера Министерства культуры. С того же года он входит в советы Фонда спортивного центра Техванди, Фонда спортивного центра здоровья Йыулумяэ, Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики, а также Фонда Эстонского музея спорта и Олимпийских игр.

„Мой опыт в сфере спорта создает прочную основу для достижения поставленных целей, – сказал Тарви Пюрн. – Я считаю важным создание сильной команды, ориентированной на сотрудничество. Только вместе мы сможем предложить то, что от нас ожидают, – качественные и доступные для всех таллиннцев услуги“.