Новости Ида-Вирумаа
23.12.2024, 09:08

Нарвская граница: очередь все длиннее, „продавцы мест“ продолжают работать, какова ситуация на утро понедельника?

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Ситуация у погранпункта в Нарве, 23 декабря 2024
Ситуация у погранпункта в Нарве, 23 декабря 2024
ФОТО: Delfi Meedia

RusDelfi внимательно следит за ситауцией на границе. Очередной репортаж нашего корреспондента.

Около семи утра на Петровской площади у пограничного пункта в Нарве выстроилась очередь около пятисот человек. Сложно сказать точное число ожидающих перехода границы, потому что некоторые люди знакомятся в очереди и, поддерживая друг друга, меняются, чтобы ходить греться в местные отели.

Недалеко от входа стоит девушка. Она в дороге уже несколько дней. Приехала в Нарву вчера в 13 часов. „К вечеру вчера прошли те, кто приехали в 14:30 позавчера, - рассказывает она.

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