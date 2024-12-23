23.12.2024, 09:08
Нарвская граница: очередь все длиннее, „продавцы мест“ продолжают работать, какова ситуация на утро понедельника?(14)
ФОТО: Delfi Meedia
RusDelfi внимательно следит за ситауцией на границе. Очередной репортаж нашего корреспондента.
Около семи утра на Петровской площади у пограничного пункта в Нарве выстроилась очередь около пятисот человек. Сложно сказать точное число ожидающих перехода границы, потому что некоторые люди знакомятся в очереди и, поддерживая друг друга, меняются, чтобы ходить греться в местные отели.
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