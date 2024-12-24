Собираетесь в Литву? После первого января на заправках вас ждет неприятный сюрприз(3)
В начале следующего года водителей на заправках ждет неприятный сюрприз – повышенные акцизы на горючее. Предприниматели называют это подарком Польше, которая не меняет свою налоговую политику, пишет delfi.lt.
„С 1 января реальность изменится. Литр дизельного топлива с НДС подорожает на 16 центов, бензина на 6-8 центов. Мы уже не говорим о базовой цене на нефтепродукты. Появляются составляющие новых директив, повышение акцизов. Нам больно не из-за налогов, а из-за соседей. Польша уже сообщила, что не будет менять налоговую политику. Пока цены на горючее у нас похожие, но если мы их поднимем, а они -нет, мы утратим конкурентоспособность“, – сказал гендиректор сети Viada Линас-Витаутас Карлавичюс и заметил, что точка перелома, когда компании решают, где заливать горючее - это 2 цента за литр. Минфин Литвы прокомментировал перемены так:
„Что касается акцизов, которые вступят в силу с 2025 года, важно сказать, что часть доходов, полученных в следующем году пойдет на финансирование Государственного фонда обороны. В 2025 году на ископаемое топливо вводится составляющая CO2, с которой акциз на бензин вырастет на 10,1%, на дизельное топливо – 26,7%, на сельскохозяйственное дизельное топливо – 41,7%.
На сжиженный газ для автомобилей акциз вырастет на 22%. Согласно подсчетам, 1 литр бензина в следующем году из-за повышения акциза может подорожать на 0,06 евро, дизельного топлива – на 0,13 евро, на сельскохозяйственное дизельное топливо – на 0,03 евро, на газ – на 0,04 евро“.
Карлавичюс сказал, что больше всего дизельного топлива используют тягачи. Без НДС разница в цене между странами будет 12 центов, в бухгалтерии заправок появится огромная дыра, главы компаний распорядятся заправлять машины в Польше.
Минфин проблем не видит и считает, что за счет повышения акциза на энергоносители в 2025 году бюджет дополнительно получит около 194 млн. евро, из них 178 млн. евро за счет повышения акциза на горючее. „Я знаю, что снижение будет, ведь ровно год назад во время выборов в Польше тамошние власти значительно снизили цены на топливо. Литовские, чешские, немецкие заправки в радиусе 100 км практически закрылись. Это длилось 4 месяца. По моим данным, только от Литвы Польша получила 150 млн. литров. Оборот наших приграничных заправок упал в 7 раз, речь идет не об одной заправке,– сказал глава Viada. – Все вернулось, когда польские власти вернули налоги, однако вряд ли в Литве отменят повышенные налоги. Транзитный транспорт, скорее всего, будет заливать горючее не у нас“.
„Мы отмечаем, что на ценовую политику влияют и неналоговые факторы. Например, в Польше налоги на дизельное топливо не отличаются от литовских, но в розничной торговле литр на 0,04 евро дороже (во второй половине 2024 г. разница колебалась в пределах 0,03-0,11 евро). По этой причине цены на горючее в Литве и Польше с 1 января 2025 г. будут зависеть и от польской налоговой политики, колебания курса и решений сектора и, скорее всего, не будут такими значимыми, чтобы потребители чаще заливали горючее в соседней стране“, - сообщает Минфин.
„Тягачи не остановятся, они будут ездить по Литве, а налоги будут платить в Польше. Транспортные компании „убегают“ от повышенных налогов. Местный бизнес будет заправляться в Литве, будет ездить на дорогом горючем, это включат в стоимость всех товаров. Мы находимся на волне новой инфляции, надеюсь, микро“, – сказал Карлавичюс и заметил, что продажи топлива в Литве могут снизиться на 15-20%. Что будут делать заправки, неизвестно, пока неясно. Быть может, некоторые не будут работать по ночам – продажи топлива будут автоматизированы.