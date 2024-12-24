Собираетесь в Литву? После первого января на заправках вас ждет неприятный сюрприз

„С 1 января реальность изменится. Литр дизельного топлива с НДС подорожает на 16 центов, бензина на 6-8 центов. Мы уже не говорим о базовой цене на нефтепродукты. Появляются составляющие новых директив, повышение акцизов. Нам больно не из-за налогов, а из-за соседей. Польша уже сообщила, что не будет менять налоговую политику. Пока цены на горючее у нас похожие, но если мы их поднимем, а они -нет, мы утратим конкурентоспособность“, – сказал гендиректор сети Viada Линас-Витаутас Карлавичюс и заметил, что точка перелома, когда компании решают, где заливать горючее - это 2 цента за литр. Минфин Литвы прокомментировал перемены так:

„Что касается акцизов, которые вступят в силу с 2025 года, важно сказать, что часть доходов, полученных в следующем году пойдет на финансирование Государственного фонда обороны. В 2025 году на ископаемое топливо вводится составляющая CO2, с которой акциз на бензин вырастет на 10,1%, на дизельное топливо – 26,7%, на сельскохозяйственное дизельное топливо – 41,7%.

На сжиженный газ для автомобилей акциз вырастет на 22%. Согласно подсчетам, 1 литр бензина в следующем году из-за повышения акциза может подорожать на 0,06 евро, дизельного топлива – на 0,13 евро, на сельскохозяйственное дизельное топливо – на 0,03 евро, на газ – на 0,04 евро“.

Карлавичюс сказал, что больше всего дизельного топлива используют тягачи. Без НДС разница в цене между странами будет 12 центов, в бухгалтерии заправок появится огромная дыра, главы компаний распорядятся заправлять машины в Польше.