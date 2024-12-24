Во многих самоуправлениях уже имеются необходимые средства для того, чтобы остановить продвижение противника, это и т. н. „зубы дракона“, о которых мы узнали после того, как началась война в Украине, и дорожные заграждения, и валуны вдоль дорог. Дорожные заграждения можно увидеть, например, видеть вдоль шоссе, если ехать из Таллинна в Нарву. „Такие заграждения без труда смогут установить члены местных дружин Кайтселийта“, — сказал командир инженерного отделения штаба дивизии подполковник Айнар Афанасьев.

Если в стратегическом плане ситуация с мостами и дорогами, по мнению военных, неплохая, то железнодорожная инфраструктура относительно слабая. „Железная дорога проходит по узкой трассе, и если какой-нибудь железнодорожный узел, например в Тапа, не сможет обеспечить пропуск поездов, железная дорога окажется парализованной“, — сказал Афанасьев.

Как сказал командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило, выступая в ноябре на конференции Союза строителей инфраструктуры, в случае военного положения железнодорожная магистраль Rail Baltic после того, как она будет построена, может быть использована для эвакуации населения, но нельзя считать ее своего рода волшебной палочкой. „С точки зрения рядового солдата, цена Rail Baltic настолько высока, что на эти деньги можно было бы приобрести военную технику и доставить по железной дороге“, — сказал он.

Местные самоуправления ждут конкретных указаний

В планах по обороне страны учитывают и инфраструктуру местных самоуправлений. Еще до конца года начнутся работы по реконструкции самого протяженного в Эстонии моста — моста Дружбы в Тарту.

„В последние годы мы все теснее общаемся с Силами обороны по вопросам инфраструктуры, и при реконструкции моста Дружбы обязательно учтем идеи, предложенные военными“, — сказал вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.