22.12.2024, 13:29
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ завершил год поражением от „Тартуского университета“
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 22 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet клуб „Виймси“ проиграл на своей площадке команде „Тартуского университета“ со счетом 77:81.
Хозяева начали игру с высокой точностью бросков и завершили первую четверть с преимуществом 25:21. Во второй четверти „Виймси“ попытался переломить ход игры, но „Тартуский университет“ закончил половину более уверенно, уходя на перерыв с минимальным перевесом — 40:38.
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