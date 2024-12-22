ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ завершил год поражением от „Тартуского университета“

Хозяева начали игру с высокой точностью бросков и завершили первую четверть с преимуществом 25:21. Во второй четверти „Виймси“ попытался переломить ход игры, но „Тартуский университет“ закончил половину более уверенно, уходя на перерыв с минимальным перевесом — 40:38.