СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ постарается завершить год победой в домашнем матче против „Тартуского университета“

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet клуб „Виймси“ сыграет на своей площадке с командой „Тартуского университета“. Матч, который начнется в 17:00, в прямом эфире смогут увидеть все подписчики Delfi.