22.12.2024, 13:29
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ старается завершить год победой в домашнем матче против „Тартуского университета“
„Виймси“ vs „Тартуский университет“ 25:21; 13:19;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet клуб „Виймси“ сыграет на своей площадке с командой „Тартуского университета“. Матч, который начнется в 17:00, в прямом эфире смогут увидеть все подписчики Delfi.
В турнирной таблице команда „Тартуского университета“ занимает 4-е место с 9 победами и 4 поражениями, тогда как „Виймси“ находится на 13-й позиции с 3 победами и 11 поражениями.
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