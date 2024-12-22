В Таллинне бензин дороже всего. Перед праздниками в странах Балтии выросли цены на топливо

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, за ним следовала Рига, затем Вильнюс. Дизельное топливо дороже всего было в Риге, за ней следует Таллинн, а меньше всего дизельное топливо в конце рабочей недели стоило в Вильнюсе. В Риге в пятницу на автозаправке „Circle K“ на ул. Краста стоимость бензина 95-й марки была на 1,3% выше, чем неделей ранее, - 1,614 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю поднялась на 1,3% - до 1,574 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправке „Circle K“ на проспекте Саванорю в пятницу стоимость бензина 95-й марки составила 1,489 евро литров, что на 2,8% больше, чем неделю назад. Стоимость дизельного топлива за неделю увеличилась на 2% и в пятницу составила 1,519 евро за литр.

В Таллинне на заправках „Circle K“ стоимость бензина 95-й марки за неделю поднялась на 3,1% - до 1,649 евро за литр, а дизельное топливо в пятницу стоило 1,559 евро за литр, что на 3,3% больше, чем неделю назад.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе за неделю не изменились: он стоил 0,805 евро и 0,749 евро за литр соответственно. Между тем, в Таллинне стоимость автогаза увеличилась на 1,8% - до 0,779 евро за литр.

Ранее мы писали, что новое требование Европейского союза (ETS2) повысит цены как на автомобильное топливо, так и на отопление. По мнению экспертов рынка, в 2030 году мы увидим рост цен на автомобильное топливо на 30-44 процента.

Два года назад страны-члены Европейского союза договорились, что что с 2027 года система торговли квотами на выбросы парниковых газов будет также распространена на автомобильный транспорт и отопление зданий.

Целью системы торговли квотами является снижение использования фоссильного топлива и уменьшение в результате этого выбросов парниковых газов. До сих пор система действовала для крупных производителей электрической и тепловой энергии, для заводов и авиации. В 2027 году система торговли охватит также жилье и автомобильный транспорт.

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