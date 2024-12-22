„Канавы на дорогах станут еще более глубокими“. Эксперт считает, что экономия на инфраструктуре не приведет ни к чему хорошему

„Скажем, канавы на дорогах станут еще более глубокими, и во время дождя будет увеличиваться риск аквапланирования. А зимой с таких дорог будет трудно убирать снег“, - приводит пример Трей. Согласно плану по обслуживанию дорог на 2024–2027 годы, оценочная потребность в восстановительном ремонте на государственных дорогах составляет более 200 километров в год. В этом году было выполнено примерно 90 километров, то есть 45%.

По мнению исполнительного директора Союза строителей инфраструктуры, для поддержания сети дорог следует удерживать уровень финансирования на уровне как минимум 250 миллионов евро в год, но в 2024 году было предусмотрено лишь 93,4 миллиона евро. Это лишь покрытие нужд по поддержанию дорог, в то время как на самом деле в сфере обслуживания дорог наблюдается хроническая нехватка средств, и уже с этого года необходимо было направить на поддержание и развитие государственных дорог как минимум 450 миллионов евро, утверждает Трей.

В Эстонии на начало 2024 года протяженность государственных дорог составляет около 17 000 километров . Состояние дорог улучшалось до 2021 года, но на сегодняшний день это прекратилось, и с учетом нехватки необходимых средств ожидается быстрое ухудшение состояния дорожных покрытий.

В Финляндии за последние десятилетия также сократились инвестиции в обслуживание дорог. Это привело к ситуации, когда количество дорог с плохим покрытием на государственных дорогах за последние 12 лет утроилось.

Министр инфраструктуры Владимир Свет обещает, что сокращения, которые вынужден предпринять Департамент транспорта, не повлияют на безопасность на дорогах Эстонии. „Расходы на зимний уход за государственными дорогами этой зимой не сокращались: Департамент транспорта действует в рамках ранее утвержденного бюджета“, — заверяет Владимир Свет. Тем не менее, он признает, что этот вопрос может стать актуальным следующей зимой, то есть в 2025/2026 гг.

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