Европейские органы защиты потребителей взялись за интернет-магазин Temu

Финское агентство свободной конкуренции и защиты прав потребителей заявляет, что целью не является запрет популярного интернет-магазина в Финляндии, пишет финское издание YLE.

При этом Вьетнам и Индонезия стали первыми странами в мире, которые ограничили деятельность Temu.

Качество продукции китайского магазина и подлинность указанных на сайте Temu скидок вызывают вопросы у потребителей и властей.

– Я понимаю, на чём основывается эта привлекательность Temu для покупателей, – говорит Хертта Хартикайнен из Агентства свободной конкуренции. – Там представлен разнообразный ассортимент товаров, и цены кажутся действительно доступными. У властей нет цели убрать такого популярного игрока с рынка. Но, естественно, наша задача – удостовериться, что закон соблюдается.

Temu захватил Финляндию за год

Для финнов Temu открыл двери своего интернет-магазина полтора года назад в мае. По словам главного экономиста Союза торговли Яны Курьеноя, Temu быстро изменил логику интернет-торговли своими ценами, агрессивным маркетингом в социальных сетях и элементами геймификации покупок.

Согласно Курьеноя, за неполный год Temu стал крупнейшей зарубежной торговой площадкой в Финляндии по количеству посещений, обогнав такие компании как Zalando и Amazon.

Курьеноя отмечает, что критику вызывает, в частности, то, что Temu часто не указывает оригинального продавца товара. Из-за этого потребитель не может предъявить претензии, если товар не соответствует ожиданиям или даже причинил ущерб.

В настоящее время ЕС исследует деятельность Temu. Интернет-магазин подозревают, в частности, в недостаточных мерах по предотвращению торговли контрафактом.

FT: Евросоюз готовит жесткие меры против Shein и Temu

Как мы писали ранее со ссылкой на Financial Times, Брюссель рассматривает введение дополнительных налогов и сборов на товары из азиатских интернет-магазинов Shein и Temu, которые в значительной степени обходят таможенные правила и стандарты безопасности ЕС.