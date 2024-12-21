Z-канал публикует переписку эстонской полиции о пограничных закупках, пытаясь выдать это за скандал

16 декабря в русскоязычном Telegram-канале „Трибалтийские вымираты“, который собирает плохие новости стран Балтии, появились скриншоты переписки между сотрудниками Департамента полиции и погранохраны и Riigi Kinnisvara. Речь шла о репосте с канала „Джокер ДНР“, который обнародует документы эстонской полиции последние два месяца.

Канал „Джокер ДНР“ специализируется на публикации документов, похищенных, как утверждается, хакерами у Украины, а также документов стран НАТО. В недавних постах можно встретить, например, учебные пособия ВСУ, штатные структуры нескольких частей ВСУ, фото листка бумаги с именами и телефонами военнослужащих одной из украинских частей, план гаража посольства США в Киеве, касающиеся разных стран документы USAID (Агентство США по международному развитию). ДВ не может подтвердить или опровергнуть подлинность этих документов.

С 6 ноября на этом канале стали появляться документы Департамента полиции и погранохраны Эстонии. В том числе автор выложил документ, который якобы говорит о пропаже почти 275 тыс. евро, выделенных на строительство восточной границы.

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