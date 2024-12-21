ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1032-й день) | В Херсоне российские авиабомбы попали в онкологический диспансер, в Казани украинские беспилотники повредили высотки
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Атака на Казань
Утром в субботу, 21 декабря, украинские беспилотники атаковали Казань. В Минобороны РФ заявили, что дроны заходили на Казань тремя волнами и с разных направлений с 7:40 до 9:20 утра. В министерстве уточнили, что средства ПВО сбили три беспилотника, а средства радиоэлектронной борьбы подавили еще три.
По данным властей Татарстана, всего в атаке участвовали восемь дронов (а не шесть, как сообщили в Минобороны). Власти заявили, что один из беспилотников сбили над рекой, другой пытался атаковать промышленное предприятие, но не попал, а шесть дронов врезались в жилые дома.
В мэрии Казани сообщили, что беспилотники врезались в жилые дома в трех районах города. В местах попаданий возникли пожары. По данным властей, никто не ранен, при этом телеграм-канал Shot сообщал, что пострадали три человека.
Во время атаки на Казань местный аэропорт, а также аэропорты в Ижевске и Саратове временно прекращали принимать и отправлять самолеты.
Удар по Херсону
Как рассказал глава Херсонской региональной военной администрации Александр Прокудин, российские войска в ночь на 21 декабря нанесли авиаудар по онкологическому диспансеру в Херсоне. По словам Прокудина, армия РФ применила две авиабомбы. Здание онкологического диспансера разрушено, пациенты и медицинский персонал не пострадали.
Минобороны России заявило об уничтожении трех беспилотников над аннексированным Крымом
С 15:40 до 16:10 средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, утверждает российское оборонное ведомство.
Движение морского пассажирского транспорта было приостановлено в аннексированном Севастополе, следует из сообщения „Интерфакса“.
Зеленский рассказал о встрече с уходящим директором ЦРУ Бернсом в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о том, что страну „с последним визитом как директор ЦРУ“ посетил Билл Бернс. Он сопроводил сообщение фотографией своего рукопожатия с главой американского ведомства.
Бернс покидает свой пост 20 января, когда истекает срок полномочий администрации Байдена. Следующий президент Дональд Трамп намерен назначить на эту должность Джона Рэтклиффа.
Зеленский пишет, что с Бернсом он провел „много встреч за время этой войны“, они происходили в Украине, в европейских странах, в США и „в других странах мира“, и о них официально не сообщалось „Секретов не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверняка еще увидимся, и обязательно увидимся, как только эта война закончится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе“, — написал Зеленский.
Украинские военные прокомментировали сообщения о переводе военных из ПВО в пехоту
Генштаб ВСУ отреагировал на статью в британской Guardian, о которой ранее сообщили украинские СМИ, обратив внимание на такой момент — якобы дефицит военных на фронте стал настолько острым, что генштаб приказал „и без того истощенным подразделениям ПВО“ высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт в качестве пехоты.
Утверждение о „переводе ПВО в пехоту является недостоверным и некорректным“, хотя переводы и происходят, заявили в военном руководстве.
„С целью качественного доукомплектования“ воинских частей часть военнослужащих „действительно переназначены на должности в соответствии с их военно-учетными специальностями“, говорится в заявлении (цитаты по „Украинской правде“).
„В то же время это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба“, — заявили в украинском генштабе.
Мэр Херсона прокомментировал слухи о повышении радиационного фона
Глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко написал в телеграме, что „в соцсетях ходят слухи“ о резком повышении радиационного фона после нанесенного накануне удара. Под удар попал областной онкодиспансер.
„Мол, радиацию излучает поврежденное оборудование. Правда здесь только в том, что этот авиаудар был“, — заявил Мрочко.
Российские военные не комментировали сообщения об ударе, Би-би-си не может их независимо подтвердить.
Глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что ночью российские военные „нанесли удар по медицинскому заведению из авиации, выпустив два КАБа“ (корректируемые авиабомбы).
„К счастью, пациенты и медицинский персонал не пострадали. Однако здание потерпело значительные разрушения“, — писал он в телеграме, публикуя фото последствий удара.
Использованы материалы DW, BBC News Русская служба, „Медуза“.