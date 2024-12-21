ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1032-й день) | В Херсоне российские авиабомбы попали в онкологический диспансер, в Казани украинские беспилотники повредили высотки

Атака на Казань

Утром в субботу, 21 декабря, украинские беспилотники атаковали Казань. В Минобороны РФ заявили, что дроны заходили на Казань тремя волнами и с разных направлений с 7:40 до 9:20 утра. В министерстве уточнили, что средства ПВО сбили три беспилотника, а средства радиоэлектронной борьбы подавили еще три.

По данным властей Татарстана, всего в атаке участвовали восемь дронов (а не шесть, как сообщили в Минобороны). Власти заявили, что один из беспилотников сбили над рекой, другой пытался атаковать промышленное предприятие, но не попал, а шесть дронов врезались в жилые дома.

В мэрии Казани сообщили, что беспилотники врезались в жилые дома в трех районах города. В местах попаданий возникли пожары. По данным властей, никто не ранен, при этом телеграм-канал Shot сообщал, что пострадали три человека.

Во время атаки на Казань местный аэропорт, а также аэропорты в Ижевске и Саратове временно прекращали принимать и отправлять самолеты.

Удар по Херсону

Как рассказал глава Херсонской региональной военной администрации Александр Прокудин, российские войска в ночь на 21 декабря нанесли авиаудар по онкологическому диспансеру в Херсоне. По словам Прокудина, армия РФ применила две авиабомбы. Здание онкологического диспансера разрушено, пациенты и медицинский персонал не пострадали.

Минобороны России заявило об уничтожении трех беспилотников над аннексированным Крымом

С 15:40 до 16:10 средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, утверждает российское оборонное ведомство.

Движение морского пассажирского транспорта было приостановлено в аннексированном Севастополе, следует из сообщения „Интерфакса“.

Зеленский рассказал о встрече с уходящим директором ЦРУ Бернсом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о том, что страну „с последним визитом как директор ЦРУ“ посетил Билл Бернс. Он сопроводил сообщение фотографией своего рукопожатия с главой американского ведомства.