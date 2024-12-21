Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Локса 65-летнего Прийта

По имеющимся данным, Прийт ушел из дома попечения в Локса или поздно вечером в пятницу, 20 декабря, или рано утром в субботу, 21 декабря. Местонахождение мужчины неизвестно. У Прийта нет с собой мобильного телефона, связаться с ним невозможно.

Полиция проверила адреса, где мог бы находиться мужчина, а также побеседовала с персоналом дома попечения, чтобы собрать дополнительную информацию о возможных вариантах его передвижения. Полицейские проверили окрестности Локса и Кехра, но, к сожалению, безрезультатно.

В какой именно одежде был одет мужчина, точно неизвестно, но не исключено, что, когда он уходил, на нем были только халат и тапочки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Прийта, сообщить об этом по телефону 112.