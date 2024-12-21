Rimi: еженедельно 16 700 людей в Эстонии нуждаются в продовольственной помощи

Статистика показывает, что в этом году Продуктовый банк еженедельно оказывал продовольственную помощь в среднем 16 700 жителям Эстонии, значительная часть из которых — дети (41%). Хотя в прошлом году в относительной бедности жило около 274 800 человек (на 29 000 меньше, чем годом ранее), их чистый доход на семью остается ниже 807 евро в месяц, что ставит их в крайне сложное положение.

По словам руководителя отдела ответственного бизнеса Rimi Катрин Батс, этим людям нужна наша поддержка и внимание особенно в праздничное время. „Дети — самая уязвимая группа, которая не может помочь себе сама. Внимание и поддержка дают им уверенность в том, что они не одиноки. Мы надеемся, что в будущем эти дети вырастут и тоже будут готовы помогать другим“, — отметила Батс.

В магазинах Rimi созданы различные возможности для помощи. Люди могут пожертвовать продукты питания, такие как сладости, крупы и товары с длительным сроком хранения, оставляя их в специальных корзинах для пожертвований у выхода из магазина. Также можно приобрести продукты с наклейкой кампании „Время замечать“, на которых указан код. При сканировании этого кода с помощью сканера для покупок и оплате на кассе пожертвование будет автоматически направлено Продуктовому банку.

Кроме того, делать добро можно и при покупках в интернет-магазине. В интернет-магазине Rimi можно пожертвовать деньги, выбрав сумму пожертвования — 3, 5 или 10 евро. Эти средства ежемесячно перечисляются Продуктовому банку, а собранные средства используются для распределения продовольственной помощи по всей Эстонии.

Директор Продуктового банка Пит Боэрефейн добавляет, что больше всего радости детям приносят подарки и сладости. „Люди, которые сознательно жертвуют семьям с детьми, могут быть уверены, что своим поступком они делают праздничный стол многих семей более разнообразным. Мы приветствуем любую помощь, особенно полезные продукты и крупы, но для маленьких нуждающихся особенно ценны сладкие сюрпризы и подарки“, — отметил Боэрефейн.