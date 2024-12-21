У стоящих в очереди на границе в Нарве появилась еще одна возможность спрятаться от холода

Армия Спасения – христианское и протестантское движение, а также организация, оказывающая помощь бедным, бездомным и одиноким людям. Ее представительства находятся в 134 странах мира, в том числе, и в Эстонии. Нарвский корпус Армии Спасения располагается по адресу Креенхольми, 16А – в километре от пограничного пункта. Именно там готовы принять путешественников.

„К нам обратилась семья, которая приедет ночью на автобусе, мать будет стоять на границе, а детей с отцом нужно разместить. Эта просьба стала стартом. Был еще один звонок – пожилая женщина едет из Финляндии, кто-то будет стоять за нее в очереди, а ей нужно где-то переждать это время. Мы решили помочь, потому что нужны людям. Готовы открыть двери церкви для всех, кто находится в критической ситуации – когда нет денег на гостиницу, а на улице холодно и нужно согреться. Будем оказывать помощь в дневное время, в первую очередь семьям с детьми и пожилым людям. Мы понимаем, что путешественники нацелены не на то, чтобы провести у нас много времени, а чтобы быстрее пройти границу. Но в критической ситуации поможем всем“, – сказала журналисту „Нарвской газеты“ руководитель нарвского корпуса Армии Спасения Ольга Рошка.

Людей, стоящих в очереди, могут разместить в трех помещениях – кафетерии, комнате отдыха и детской игровой комнате. Им предложат горячий чай, печенье, возможность воспользоваться туалетом и зарядить телефон. В безвыходной ситуации можно будет остаться на ночлег.

Как пояснил „Нарвской газете“ капитан Армии Спасения Алексей Бурунов, в организации давно думали, как помочь стоящим в очереди, ведь верующие люди не могут пройти мимо чужих проблем, особенно когда на улице приходится стоять с детьми или пожилым людям. Если будет мороз, из церкви никого выгонять не будут, смогут принять до 50 человек.