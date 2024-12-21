ВИДЕО | Из солнечной Грузии — в суровую Эстонию. Дома нарвитян в этом году украшают настоящие пихты-путешественницы

Ирина, специалист по продаже елок, рассказывает корреспонденту „Нарвской газеты“ об этом увлекательном процессе: „Эти пихты — не просто деревья, они настоящие путешественники. Всё начинается в солнечной Грузии, где растут высокие, стройные сосны, достигающие 40 метров в высоту. Чтобы добыть шишки с этих величественных деревьев, люди поднимаются на головокружительные высоты, рискуя жизнью. Каждая шишка содержит семена, которые отправляются в Данию“.

В Дании начинается новый этап пути. Из семян выращивают маленькие саженцы, которые затем подрастают в ухоженных питомниках. Условия для выращивания тщательно контролируются, чтобы каждая пихта была крепкой и здоровой. „Процесс этот требует времени и терпения“, — объясняет Ирина. „От момента посадки семени до готовой для продажи елки проходит несколько лет“.

Когда пихты достигают нужного размера и формы, их отправляют в Эстонию.

„Мы предлагаем елки разных размеров, от небольших до довольно крупных“, — добавляет Ирина. „Цены начинаются от 20 евро и доходят до 80 евро за самые высокие и пышные экземпляры“.

Советы по выбору Чтобы ваша елка радовала глаз и наполняла дом ароматом праздника как можно дольше, важно учесть несколько моментов: - Выбирайте дерево с гибкими ветвями и насыщенным зелёным цветом. Это говорит о его свежести. - Не забудьте измерить высоту потолков. Даже самое красивое дерево будет выглядеть нелепо, если окажется слишком высоким. - Подготовьте ёмкость для воды. Для сохранения свежести живую елку нужно регулярно поливать.

А что в Таллинне?

В Таллинне самые популярные локации для покупки елок – это специально организованные рынки в жилых районах, как правило, неподалеку от больших торговых центров. Елочные развалы раскинулись в Нымме, Ласнамяэ, Мустамяэ, Пыхья-Таллинне.

Многие торговцы традиционно предлагают как классические сосны и ели, так и более дорогие варианты, такие как датские пихты или декоративные карликовые деревья в горшках. В этом году также замечена сербская ёлочка.

Помимо традиционных базаров, живую елку можно заказать и онлайн. Этот вариант становится всё популярнее среди занятых жителей Эстонии. Курьеры доставляют дерево прямо к порогу дома, и могут даже сами установить, а после праздников – вывезти дерево!