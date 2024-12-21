ВИДЕО | Из солнечной Грузии — в суровую Эстонию. Дома нарвитян в этом году украшают настоящие пихты-путешественницы
В преддверии новогодних праздников торговый центр Astri в Нарве наполнился ароматом свежих елок. С 7 по 31 декабря посетители могут выбрать себе елку на любой вкус. Цены варьируются в зависимости от размера и пышности деревьев, но каждый сможет найти что-то по душе. Самые интересные экземпляры – пихты, каждая из которых прошла долгий и трудный путь, чтобы украсить дом нарвитян в новогодние праздники, пишет gazeta.ee.
Ирина, специалист по продаже елок, рассказывает корреспонденту „Нарвской газеты“ об этом увлекательном процессе: „Эти пихты — не просто деревья, они настоящие путешественники. Всё начинается в солнечной Грузии, где растут высокие, стройные сосны, достигающие 40 метров в высоту. Чтобы добыть шишки с этих величественных деревьев, люди поднимаются на головокружительные высоты, рискуя жизнью. Каждая шишка содержит семена, которые отправляются в Данию“.
В Дании начинается новый этап пути. Из семян выращивают маленькие саженцы, которые затем подрастают в ухоженных питомниках. Условия для выращивания тщательно контролируются, чтобы каждая пихта была крепкой и здоровой. „Процесс этот требует времени и терпения“, — объясняет Ирина. „От момента посадки семени до готовой для продажи елки проходит несколько лет“.
Когда пихты достигают нужного размера и формы, их отправляют в Эстонию.
„Мы предлагаем елки разных размеров, от небольших до довольно крупных“, — добавляет Ирина. „Цены начинаются от 20 евро и доходят до 80 евро за самые высокие и пышные экземпляры“.
А что в Таллинне?
В Таллинне самые популярные локации для покупки елок – это специально организованные рынки в жилых районах, как правило, неподалеку от больших торговых центров. Елочные развалы раскинулись в Нымме, Ласнамяэ, Мустамяэ, Пыхья-Таллинне.
Многие торговцы традиционно предлагают как классические сосны и ели, так и более дорогие варианты, такие как датские пихты или декоративные карликовые деревья в горшках. В этом году также замечена сербская ёлочка.
Помимо традиционных базаров, живую елку можно заказать и онлайн. Этот вариант становится всё популярнее среди занятых жителей Эстонии. Курьеры доставляют дерево прямо к порогу дома, и могут даже сами установить, а после праздников – вывезти дерево!
Стоимость рождественского дерева в Таллинне этом году варьируется, как и всегда, в зависимости от типа и размера. Средняя цена за небольшую елочку (до 1,5 метра) начинается от 20 евро. Сербская елка такого же размера обойдётся чуть дороже – около 30 евро.
Стоимость датских пихт, которые славятся своей стойкостью и мягкой хвоей, стартует от 40 евро за небольшое дерево, а за экземпляр высотой более двух метров придётся заплатить 70–100 евро.
Декоративные елки в горшках также пользуются спросом. Они не только создают уют, но и позволяют сохранить дерево после праздников. Цена за такое удовольствие начинается от 35 евро.
Крупные торговые сети также стали завозить для продажи срубленные деревья. Например, в Lidl можно купить елочку за 16 евро или за 24 евро.