Лаури Лаатс: я не распространяю кремлевские нарративы, Кивиберг должен взять свои слова обратно!
Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу и бывший председатель эстонско-грузинской межпарламентской группы Лаури Лаатс выразил разочарование поведением своего коллеги Андо Кивиберга, который обвинил его в распространении прокремлевских нарративов оносительно Грузии. Лаатс отрицает обвинения Кивиберга и считает прискорбным, что правящая коалиция подобными методами стремится подавить оппозицию.
„Вчера сразу после вступления в эстонско-грузинскую межпарламентскую группу новых членов из Eesti 200 и Партии реформ появился неподдельный интерес к деятельности группы и коллективное обращение, - сказал Лаатс. – Однако, понятно, что за этим стоит не внезапно возникший интерес к Грузии, а лишь желание назначить председателя группы, удобного правящей коалиции“.
„Действительно, я не упрощал жизнь министру иностранных дел и однопартийцу Кивиберга Маргусу Цахкна, однако обвинять меня в прокремлевских позициях - некрасивый повод, чтобы забрать пост председателя парламентской группы и убедиться, что все будет делаться так, как хочет коалиция“, - отметил Лаатс. - „Это очередной шаг в направлении ограничения деятельности оппозиционных партий в Рийгикогу. Нынешняя коалиция с ее большим перевесом голосов движется к тому, что дискуссии больше не приветствуются“.
Лаатс добавил, что слова Кивиберга о том, что он якобы не поддерживает грузинский народ, особенно неприятны, потому что Грузия - страна его детства, которую он был вынужден покинуть как военный беженец. „Мои отношения с грузинами личные и близкие, я искренне переживаю за этот народ и надеюсь, что нынешний раскол в стране удастся преодолеть мирным путем, и европейский курс будет продолжен. Надеюсь, что коллега сам поймет, что перешел границы дозволенного и найдёт в себе смелость взять свои слова обратно“, - сказал Лаатс.
По словам члена парламентской фракции Eesti 200 Андо Кивиберга, центрист Лаури Лаатс распространяет прокремлевские нарративы и поэтому должен уйти с поста председателя парламентской группы Эстония-Грузия.
„Ситуация в Грузии крайне сложная — избиениям подвергаются как мирные протестующие, так и лидеры оппозиционных партий. Их арестовывают, пытают и силой заставляют молчать. Правящая партия Грузии только что приостановила все процессы, связанные с европейской интеграцией. В это же время группу дружбы между Эстонией и Грузией возглавляет председатель фракции Центристской партии Лаури Лаатс, выступления которого в большом зале Рийгикогу относительно происходящего в Грузии явно опираются на тезисы правящей грузинской партии, чьи действия против демократического государственного строя в свою очередь спровоцировали массовые протесты в этой многострадальной стране Южного Кавказа“, — сказал Кивиберг.
„Представленные таким образом послания не оставляют у меня сомнений относительно того, интересам какой страны, являющейся нам враждебной, на самом деле служат заявления Лаатса. Члены Рийгикогу, поддерживающие демократию и европейские устремления Грузии, предлагают организовать новые выборы председателя группы Эстония-Грузия, чтобы поддержку эстонского парламента чувствовал в первую очередь народ Грузии, а не ее правящая партия“, — сказал Кивиберг.
В итоге часть коалиционных депутатов из группы Эстония-Грузия выразила вотум недоверия председателю группы Лаури Лаатсу в связи с его спорными заявлениями относительно ситуации в Грузии, а новым председателем стал сам Кивиберг.