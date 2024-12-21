Лаури Лаатс: я не распространяю кремлевские нарративы, Кивиберг должен взять свои слова обратно!

„Вчера сразу после вступления в эстонско-грузинскую межпарламентскую группу новых членов из Eesti 200 и Партии реформ появился неподдельный интерес к деятельности группы и коллективное обращение, - сказал Лаатс. – Однако, понятно, что за этим стоит не внезапно возникший интерес к Грузии, а лишь желание назначить председателя группы, удобного правящей коалиции“.

„Действительно, я не упрощал жизнь министру иностранных дел и однопартийцу Кивиберга Маргусу Цахкна, однако обвинять меня в прокремлевских позициях - некрасивый повод, чтобы забрать пост председателя парламентской группы и убедиться, что все будет делаться так, как хочет коалиция“, - отметил Лаатс. - „Это очередной шаг в направлении ограничения деятельности оппозиционных партий в Рийгикогу. Нынешняя коалиция с ее большим перевесом голосов движется к тому, что дискуссии больше не приветствуются“.

Лаатс добавил, что слова Кивиберга о том, что он якобы не поддерживает грузинский народ, особенно неприятны, потому что Грузия - страна его детства, которую он был вынужден покинуть как военный беженец. „Мои отношения с грузинами личные и близкие, я искренне переживаю за этот народ и надеюсь, что нынешний раскол в стране удастся преодолеть мирным путем, и европейский курс будет продолжен. Надеюсь, что коллега сам поймет, что перешел границы дозволенного и найдёт в себе смелость взять свои слова обратно“, - сказал Лаатс.

По словам члена парламентской фракции Eesti 200 Андо Кивиберга, центрист Лаури Лаатс распространяет прокремлевские нарративы и поэтому должен уйти с поста председателя парламентской группы Эстония-Грузия.