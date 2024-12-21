ФОТО | В Вологде открыли памятник Сталину

По данным на 2023 год (более поздней информации нет), в России было установлено 110 памятников советскому диктатору Иосифу Сталину. Из них 95 были установили при Владимире Путине, а темпы водружения памятников удвоились после аннексии Крыма в 2014 году. Только 9% монументов сохранились с советских времен. В 1990-е годы в России было установлено пять памятников Сталину.

По словам губернатора, планируется установка еще одного памятника - Ивану Грозному. Филимонов уточнил, что он будет выглядеть также, как бронзовая модель, которая находится в его рабочем кабинете.

„История России богата и многообразна. Полна она и трагическими страницами. Признаем их, не отворачиваемся, принимаем. Все это неотъемлемая часть нас, нашего бытия, нашей Родины“, - сказал он.

В регионе создали петицию против установки памятника, ее поддержали 2800 человек. В администрации Вологодской области заявляли, что власти не обязаны согласовывать с жителями установку памятника.

О том, что памятник будет установлен, Филимонов сообщил в октябре 2024 года. Тогда он заявил, что это был „запрос со стороны общественности“.

„В Вологде Иосиф Виссарионович провел несколько месяцев, жил на втором этаже дома, который сейчас является частью музея „Вологодская ссылка“. Сталин — человек, оставивший неизгладимый след в истории нашей страны“, - сказал губернатор на открытии, отметив, что россиянам необходимо помнить и „неоднозначные страницы истории“.

Памятник установили на территории дома-музея, в котором Сталин жил в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года.

В августе 2023 года памятник Сталину установили в городе Великие Луки в Псковской области. Местный активист оспаривал это решение, но прокуратура отказалась принимать меры, поскольку на его установку потратили частные средства, поэтому владельцы не были обязаны согласовать размещение с властями.

Как писали местные СМИ, на открытие пришли больше сотни людей, в том числе актриса Мария Шукшина, у которой при Сталине расстреляли деда. Памятник открыли представители фонда культурного наследия „Русский Витязь“. Как рассказывал „РИА Новости“ заместитель гендиректора фонда Владимир Паршиков, „люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину“.

В 2019 году памятник Сталину торжественно открыли в Новосибирске. „Под руководством Сталина советский народ победил фашистских оккупантов, восстановил страну после войны. Его заслуги громадны. И открытием этого памятника мы чтим генералиссимуса великой победы. И не дадим так называемым либералам переписывать нашу историю“, - говорил на открытии глава города Анатолий Локоть.

В конце сентября в Карелии открыли памятник героям НКВД и Смерш. 25 мемориальных плит, на которых выбиты имена 153 „воинов особых отделов НКВД и Смерш, павших в Советско-финскую и Великую Отечественную войны“, размещены недалеко от мемориала „Долина героев“ в Питкярантском районе, рядом с часовней Александра Невского.

В тройке лидеров по числу населенных пунктов со скульптурами Сталина — Северная Осетия, Дагестан и Якутия. Памятники как правило не устанавливают на центральных площадях или улицах, типичный памятник Сталину - это бюст, установленный по инициативе частных лиц или организаций, таких как КПРФ, нередко они установлены на территории музеев или частных владений. Однако все чаще памятники возводятся по инициативе местных властей, а на их открытии появляются должностные лица.