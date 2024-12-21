ФОТО | В Вологде открыли памятник Сталину
В Вологде 21 декабря открыли памятник Иосифу Сталину, сообщил губернатор области Георгий Филимонов. За несколько часов до этого он возложил цветы к мемориалу жертв политических репрессий, пишет Радио Свобода.
Памятник установили на территории дома-музея, в котором Сталин жил в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года.
„В Вологде Иосиф Виссарионович провел несколько месяцев, жил на втором этаже дома, который сейчас является частью музея „Вологодская ссылка“. Сталин — человек, оставивший неизгладимый след в истории нашей страны“, - сказал губернатор на открытии, отметив, что россиянам необходимо помнить и „неоднозначные страницы истории“.
О том, что памятник будет установлен, Филимонов сообщил в октябре 2024 года. Тогда он заявил, что это был „запрос со стороны общественности“.
В регионе создали петицию против установки памятника, ее поддержали 2800 человек. В администрации Вологодской области заявляли, что власти не обязаны согласовывать с жителями установку памятника.
21 декабря за несколько часов до открытия памятника Сталину Георгий Филимонов возложил цветы к мемориалу жертвам политических репрессий в Вологде.
„История России богата и многообразна. Полна она и трагическими страницами. Признаем их, не отворачиваемся, принимаем. Все это неотъемлемая часть нас, нашего бытия, нашей Родины“, - сказал он.
По словам губернатора, планируется установка еще одного памятника - Ивану Грозному. Филимонов уточнил, что он будет выглядеть также, как бронзовая модель, которая находится в его рабочем кабинете.
Недавно Георгий Филимонов продемонстрировал в соцсетях интерьер своего кабинета, подчеркнув присутствие на стенах нарисованных портретов покойных руководителей СССР Иосифа Сталина, Лаврентия Берии, Феликса Дзержинского, основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна и действующего президента России Владимира Путина.
Памятники Сталину в России
По данным на 2023 год (более поздней информации нет), в России было установлено 110 памятников советскому диктатору Иосифу Сталину. Из них 95 были установили при Владимире Путине, а темпы водружения памятников удвоились после аннексии Крыма в 2014 году. Только 9% монументов сохранились с советских времен. В 1990-е годы в России было установлено пять памятников Сталину.
В августе 2023 года памятник Сталину установили в городе Великие Луки в Псковской области. Местный активист оспаривал это решение, но прокуратура отказалась принимать меры, поскольку на его установку потратили частные средства, поэтому владельцы не были обязаны согласовать размещение с властями.
Как писали местные СМИ, на открытие пришли больше сотни людей, в том числе актриса Мария Шукшина, у которой при Сталине расстреляли деда. Памятник открыли представители фонда культурного наследия „Русский Витязь“. Как рассказывал „РИА Новости“ заместитель гендиректора фонда Владимир Паршиков, „люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину“.
В 2019 году памятник Сталину торжественно открыли в Новосибирске. „Под руководством Сталина советский народ победил фашистских оккупантов, восстановил страну после войны. Его заслуги громадны. И открытием этого памятника мы чтим генералиссимуса великой победы. И не дадим так называемым либералам переписывать нашу историю“, - говорил на открытии глава города Анатолий Локоть.
В конце сентября в Карелии открыли памятник героям НКВД и Смерш. 25 мемориальных плит, на которых выбиты имена 153 „воинов особых отделов НКВД и Смерш, павших в Советско-финскую и Великую Отечественную войны“, размещены недалеко от мемориала „Долина героев“ в Питкярантском районе, рядом с часовней Александра Невского.
В тройке лидеров по числу населенных пунктов со скульптурами Сталина — Северная Осетия, Дагестан и Якутия. Памятники как правило не устанавливают на центральных площадях или улицах, типичный памятник Сталину - это бюст, установленный по инициативе частных лиц или организаций, таких как КПРФ, нередко они установлены на территории музеев или частных владений. Однако все чаще памятники возводятся по инициативе местных властей, а на их открытии появляются должностные лица.
По официальным данным, в 1930–1953 годах по делам ОГПУ–НКВД–МВД были осуждены 3,8 миллиона человек, а расстреляны за 1923–1953 годы – 800 тысяч. Историки считают, что эти данные занижены в несколько раз. Общество „Мемориал“ смогло точно подтвердить информацию о более чем 2,6 миллиона граждан СССР, которые подверглись в те годы политическим репрессиям: точно известны их имена, кем они были, где жили и за что были арестованы.
Переписывание истории репрессий
В начале сентября 2024 года стало известно, что Генпрокуратура подготовила проект приказа, согласно которому ведомство хочет пересмотреть решения о реабилитации репрессированных в годы СССР. Ведомство планирует запретить „реабилитацию и оправдание лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности“. Ведомство утверждает, что отменять решения о реабилитации будет только после „тщательного изучения архивных уголовных дел“.
Правозащитники и политики предположили, что новый закон позволит ведомству пересматривать и отменять дела по политическим мотивам.
Позднее стало известно, что за последние два года Генеральная прокуратура отменила более 4 тысяч заключений о реабилитации репрессированных в советские годы.
Также российские власти переписали Концепцию о жертвах политических репрессий – из нее убрали упоминания о массовости советских репрессий, положение о необходимости увековечить память их жертв.