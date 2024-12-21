„Покупайте электромобили и отправляйтесь в Эстонию. Скучно вам точно не будет!“ Поездка в Таллинн на электромобиле превратилась для семьи из Латвии в настоящий квест(13)
Житель Латвии Роланд поделился в Facebook опытом своей семейной поездки в Таллинн на электромобиле
„Езжайте в Эстонию на электромобиле, говорили они. Говорят, там зарядные станции на каждом углу“, - так начинает Рональд свой рассказ на личной странице в Facebook.
Где-то под Пярну Рональд понял, что до пункта назначения в Таллинне ему не хватит заряда на пару десятков километров. Время он запланировал с запасом, поэтому отправился на ближайшую зарядную станцию, указанную на карте. В итоге выяснилось несколько неприятных моментов.
„Станция №1 не работает. Подключаю кабель, через приложение Mobily запускаю зарядку, но каждый раз, когда станция соединяется с автомобилем, сразу же отключается. Ну ладно. Ноль стресса. Времени ещё много, и рядом, через дорогу, есть ещё одна станция“, - пишет Рональд.
Посещение станции №2 (Eleport) также обернулось неудачей: после подключения кабеля и запуска процесса через приложение выяснилось, что для начала зарядки нужно нажать на самой станции кнопку „старт“ в виде сенсорного экрана, который не реагировал на касания. „Пробую так и эдак - никакой реакции. Уже немного раздражён, но ещё без паники. Смотрю в Waze - следующая станция по пути к пункту назначения примерно через 60 км. Хорошо, поехали. Заряда ещё на 100+ км хватает“, - продолжает рассказ Рональд.
На станции №3 обнаружился нужный разъём (Chademo) и притом отсутствие очереди. Chademo, по словам латвийского автопутешественника, - „какая-то экзотическая сеть“, которой нет в приложении Mobily, а это значит, надо установить дополнительное приложение. С его установкой проблем не возникло, в отличие от регистрации - оказалось, что без эстонского адреса и номера телефона сделать это невозможно. „Приложение, а значит и зарядка, доступны только для местных. Очень гостеприимно, конечно“, - сокрушается Рональд, который к тому момент начал немного нервничать - в батарее осталось заряда на 40 километров. До следующей станции - 21 км.
Но и на станции №4, которая находилась на закрытой территории автозаправки, путешественникам не повезло. „Хотя в Waze указано, что на этой станции есть нужный мне разъём, в реальности его нет“, - пишет Рональд. „Более того, на станции нет никаких опознавательных знаков, наклеек или QR-кодов, что наводит на мысль, что она не предназначена для публичного использования. Уровень стресса 80/100. Прогнозируемый запас хода – 20 км, до следующей (и, как мне кажется, уже последней) станции – 17 км“, - делится со своими подписчиками водитель электромобиля, которому эти километры показались одними из самых длинных в его жизни, а уровень стресса поднялся до 95/100.
Запас батареи таял быстрее, чем фактически пройденные километры, автомобиль уже давал предупредительные сигналы о скорых проблемах. „Обогрев выключен, окна запотели, еле вижу, куда еду, а в голове мысли о том, что делать, если машина просто остановится посреди шоссе. В машине со мной жена и двое детей. Уровень стресса 99/100“, - пишет автор поста, который добрался до станции №5 с остатком заряда в 1%. Здесь опять обнаружилось, что при наличии нужного разъёма требуется установить дополнительное приложение, что, опять же, удалось сделать без проблем. Казалось бы, вот оно решение проблемы, можно заряжаться. Но не тут-то было. „С лёгким вздохом подключаю автомобиль к станции, открываю приложение и вижу: „Chademo under repair“. Приехали! Ладно, это ещё не катастрофа, ведь на станции есть медленный разъём AC. Достаю кабель из багажника (который уже 10 раз хотел вытащить за ненадобностью) и подключаюсь. „Старт“ в приложении, „старт“ на станции, и она начинает гудеть. Уровень стресса падает до 20/100“, - описывает исход своего нервного приключения Рональд, который вез сына на его первый международный футбольный турнир - однако, чтобы успеть туда, жене в итоге пришлось вызвать такси Bolt.
„И вот я сижу здесь, в 40 километрах от Таллина, и пишу о своём приключении. Всё, пальцы замёрзли. Так что покупайте электромобили и отправляйтесь в Эстонию. Скучно вам точно не будет!“ - заключает Рональд.