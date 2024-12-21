„Покупайте электромобили и отправляйтесь в Эстонию. Скучно вам точно не будет!“ Поездка в Таллинн на электромобиле превратилась для семьи из Латвии в настоящий квест

„Езжайте в Эстонию на электромобиле, говорили они. Говорят, там зарядные станции на каждом углу“, - так начинает Рональд свой рассказ на личной странице в Facebook.

Где-то под Пярну Рональд понял, что до пункта назначения в Таллинне ему не хватит заряда на пару десятков километров. Время он запланировал с запасом, поэтому отправился на ближайшую зарядную станцию, указанную на карте. В итоге выяснилось несколько неприятных моментов.

„Станция №1 не работает. Подключаю кабель, через приложение Mobily запускаю зарядку, но каждый раз, когда станция соединяется с автомобилем, сразу же отключается. Ну ладно. Ноль стресса. Времени ещё много, и рядом, через дорогу, есть ещё одна станция“, - пишет Рональд.

Посещение станции №2 (Eleport) также обернулось неудачей: после подключения кабеля и запуска процесса через приложение выяснилось, что для начала зарядки нужно нажать на самой станции кнопку „старт“ в виде сенсорного экрана, который не реагировал на касания. „Пробую так и эдак - никакой реакции. Уже немного раздражён, но ещё без паники. Смотрю в Waze - следующая станция по пути к пункту назначения примерно через 60 км. Хорошо, поехали. Заряда ещё на 100+ км хватает“, - продолжает рассказ Рональд.

На станции №3 обнаружился нужный разъём (Chademo) и притом отсутствие очереди. Chademo, по словам латвийского автопутешественника, - „какая-то экзотическая сеть“, которой нет в приложении Mobily, а это значит, надо установить дополнительное приложение. С его установкой проблем не возникло, в отличие от регистрации - оказалось, что без эстонского адреса и номера телефона сделать это невозможно. „Приложение, а значит и зарядка, доступны только для местных. Очень гостеприимно, конечно“, - сокрушается Рональд, который к тому момент начал немного нервничать - в батарее осталось заряда на 40 километров. До следующей станции - 21 км.