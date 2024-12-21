21.12.2024, 13:20
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Ремейк финала Кубка Эстонии по волейболу: возьмёт ли „Бигбанк“ реванш или „Пярну“ снова победит в Тарту?
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Балтийской волейбольной лиги состоятся последние два матча календарного года. Тартуский „Бигбанк“ примет на своей площадке „Пярну“. Матч начнется в 17:00, а следить за прямой трансляцией смогут все подписчики Delfi.
В минувшую субботу в Тарту состоялся финал Кубка Эстонии, где „Пярну“ одержал победу над „Бигбанком“ со счётом 3:1 (19:25, 25:18, 25:21, 25:19). В рамках Балтийской волейбольной лиги „Бигбанк“ занимает первое место с 21 очком, а „Пярну“ находится на третьей позиции с 19 очками. Между ними расположился „Выру Баррус“, который имеет 20 очков и в пятницу победил „Сельвер/ТалТех“ со счётом 3:1.
Уже подписаны?